Von Matthias Kros

Pirmasens/Mannheim. Die Pirmasenser Brauerei Park & Bellheimer hat den Mannheimer Konkurrenten Eichbaum verklagt. Das geht aus einer Pflichtmitteilung der Pfälzer an die Börse hervor. Park & Bellheimer habe am 22. Juli Klage beim Landgericht Mannheim auf Schadenersatz-Zahlung in Höhe von rund 8,7 Millionen Euro eingereicht, heißt es hier.

Hintergrund ist ein Streit um die Markenrechte an dem Weizenbier "Valentins", die Eichbaum verletzt haben soll. Park & Bellheimer führt deswegen bereits seit 2012 einen Rechtsstreit. Der Mitteilung zufolge wurde dabei letztinstanzlich durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von Mitte Oktober 2019 (Aktenzeichen I ZR 34/18) eine Rechtsverletzung von Eichbaum festgestellt und damit eine Schadenersatzpflicht. Eichbaum müsse sämtliche Schäden ersetzen, welche Park & Bellheimer "aufgrund einer Verletzung der Marke Valentins seit dem 14. August 2014 entstanden sind".

Mittlerweile habe man den Schadenersatzanspruch beziffern können, heißt es in der Mitteilung weiter. "Da eine außergerichtliche Einigung nicht möglich war, reichte Park & Bellheimer nunmehr Klage ein." Die beiden Brauereien gehörten noch bis Ende 2009 unter dem Dach des Actris-Verbunds zusammen. Eigentümer von Actris war SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp.

Eichbaum wollte am Dienstag nicht zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Man habe die Klage noch nicht zugestellt bekommen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. "Bitte haben Sie deshalb Verständnis, dass wir uns zu dieser Thematik nicht äußern möchten".