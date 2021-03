Von Matthias Kros

Mannheim. Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub ist bislang mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen. Zwar stehen in der Bilanz für 2020 leichte Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis. "Das vierte Quartal war aber das beste unserer Firmengeschichte", sagte Vorstandschef Stefan Fuchs am Dienstag in Mannheim.

Trotzdem bleibt der im MDAX gelistete Konzern für 2021 vorsichtig. Das Ergebnis (Ebit) soll allenfalls auf dem aktuellen Niveau verharren, der Umsatz immerhin wieder den Wert von 2019 erreichen. Die weiteren Auswirkungen der Corona-Krise auf die Weltwirtschaft seien schwer abschätzbar, sagte Finanzvorständin Dagmar Steinert. "Die Welt ist wahnsinnig schwierig". Unsicherheiten seien zum Beispiel mögliche Unterbrechungen der Lieferketten und steigende Rohstoffpreise. Fuchs’ Hauptkunde ist mit einem Umsatzanteil von gut 30 Prozent die Automobilindustrie.

Die Börse zeigte sich von der vorsichtigen Prognose wenig begeistert, obwohl diese typisch für Fuchs Petrolub ist. Der Kurs sackte kurz nach dem Verkünden deutlich ab. Analystin Eleanor Seddon von der Schweizer Bank UBS schrieb, dass vor allem das nur auf Vorjahresniveau anvisierte Ebit für 2021 enttäusche. Auch Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research haderte mit dem konservativen Ausblick. Doch die Aktionäre haben auch Grund zur Freude: Trotz der schlechteren Bilanz will das Unternehmen die Dividenden jeweils um zwei Cent erhöhen. Die Aktionäre sollen je Vorzugsaktie 99 Cent und je Stammaktie 98 Cent bekommen.

Stefan Fuchs ließ sich aber nicht beirren. Das Unternehmen habe "ein Jahr voller Herausforderungen gut gemeistert". Durch diszipliniertes Kostenmanagement habe man erreicht, dass das Ergebnis unterproportional zum Umsatz gesunken sei. Dazu sei aber kein Stellenabbau nötig gewesen, so der Vorstandschef. Zeitweise habe man lediglich einen Einstellungsstopp verhängt.

Fuchs geht fest davon aus, dass die Mitarbeiterzahl in Mannheim spätestens 2022 die Marke von 1000 knacken wird. Dann plant der Schmierstoffhersteller auch den Umzug in das neue Verwaltungsgebäude in Mannheim. Die Bauarbeiten verliefen planmäßig.

Update: Dienstag, 9. März 2021, 19.22 Uhr