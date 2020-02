Von Harald Berlinghof

Mannheim. Der Umweltminister Franz Untersteller, Oberbürgermeister Peter Kurz sowie die beiden Vorstände der MVV Energie AG Georg Müller und Hansjörg Röll drehen am ganz großes grünen Rad. Das Bild passt symbolisch gut zu dem, was die MVV Energie AG jetzt in Gang gesetzt hat. Seit gestern ist die Fernwärme, die der regionale Energieversorger nach Mannheim und bis nach Heidelberg und Speyer schickt, ein bisschen grüner geworden. "Bis zu 30 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs in der Region, der mit unserer Fernwärme abgedeckt wird, kommt inzwischen aus erneuerbaren Energien", betonte gestern der MVV-Vorstandsvorsitzende Georg Müller beim Festakt zur offiziellen Inbetriebnahme der Anbindung des Fernwärmenetzes an die Müllverbrennungsanlage auf der Friesenheimer Insel. Weil die Verbrennung von Siedlungsmüll als - nicht ganz unumstritten - nachhaltige Form der Energieerzeugung gewertet wird, gilt die dadurch erzeugte Fernwärme als grüne Fernwärme. Zumindest erspart die Energieerzeugung mithilfe von Müll direkt die Verbrennung fossiler Rohstoffe wie Kohle, Öl oder Gas.

"Fernwärme hat Zukunft", ist sich MVV-Chef Müller sicher. Vor 60 Jahren sei man in Mannheim gestartet mit dem Projekt Wärmeauskopplung aus dem Großkraftwerk. Heute werden 120.000 Haushalte in Mannheim mit dem Nebenprodukt der Stromerzeugung versorgt. Das gesamte MVV-Fernwärmenetz hat inzwischen eine Länge von 567 Kilometern. Mit Prozessdampf habe man bereits viele Industriebetriebe auf der Friesenheimer Insel versorgt, jetzt kommt auch der Pharma-Konzern Roche dazu.

Mit bis zu 30 Prozent der Fernwärme aus erneuerbaren Energien spare man jährlich 300.000 Tonnen Kohlendioxid ein. Durch die Ankopplung der Fernwärme aus der Müllverbrennungsanlage kommen noch einmal 100.000 Jahrestonnen hinzu. "Und dabei wollen wir nicht stehen bleiben", so Müller weiter. Ab 2024 könnte das bestehende Biomasse-Kraftwerk um eine Wärme-Auskopplung erweitert werden und einen zusätzlichen Beitrag für das MVV-Fernwärmenetz liefern. In den nächsten Jahren plane man Investitionen in Höhe von drei Milliarden Euro, allerdings nicht nur in Mannheim. Die jetzige Erweiterung mit einer drei Kilometer langen Anbindung des Müllkraftwerks und einem 400 Meter langen Düker unter dem Altrhein hindurch habe etwa 100 Millionen Euro gekostet.

Umweltminister Franz Untersteller betonte den Vorbildcharakter des Mannheimer Projekts. Er versäumte dabei nicht, die Kohlekommission der Bundesregierung zu kritisieren, die alte Braunkohlekraftwerke länger laufen lassen und dafür relativ saubere Steinkohlekraftwerke früher vom Netz nehmen will.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hob hervor, dass man "vor einem gewaltigen Transformationspfad steht" und dass man bei allen Veränderungen die Versorgungssicherheit der Haushalte und ihrer Bewohner gewährleisten müsse. Die Motivation, weshalb man seinerzeit im Mannheimer Gemeinderat die Fernwärme beschlossen habe, sei sauberere Luft gegenüber der Einzelheizung gewesen, so Kurz. "Mit unserer Grünen Wärme gewährleisten wir auch nach dem Kohleausstieg eine sichere Wärmeversorgung. Darauf können sich Mannheim und die Region verlassen", so Müller.