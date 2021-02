Mannheim. (mk) Die Verhandlungen um einen Interessenausgleich im Mannheimer Werk von Saint Gobain Glass sind nach Angaben der Gewerkschaft IG BCE gescheitert. Die einberufene Einigungsstelle habe kein Ergebnis erzielt: "Die Arbeitgeberseite war zu keiner Zeit bereit, auch nur im Ansatz über ein Alternativszenario zu sprechen und damit den Kollegen eine weitere Perspektive und Sicherheit zu geben", teilte die IG BCE am Mittwoch in einer Presseinformation mit. Saint Gobain will das Werk, in dem Gussglas produziert wird, schließen, 140 Mitarbeiter sind betroffen.

In den Verhandlungen geht es jetzt nur noch um einen Sozialplan, also etwa finanzielle Abfindungen. "Zu erwarten ist, dass der Arbeitgeber schnellstmöglich Kündigungen aussprechen wird, um seinen Plan weiter zu verfolgen", vermutet die Gewerkschaft und kündigt umgehend Widerstand dagegen an: "Wir werden unsere Gewerkschaftsmitglieder weiterhin mit allen Mitteln vertreten und jedes Mitglied im Kündigungsschutzprozess unterstützen".