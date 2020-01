Von Thomas Veigel

Mannheim. Was erwartet uns im Jahr 2020? Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), hatte auf diese Frage in seiner Neujahrsvorlesung am Donnerstagabend einige Antworten parat. Zusammenfassen könnte man seinen – wie immer unterhaltsamen – volkswirtschaftlichen Rundumschlag mit einem Zitat: "Es ist nicht hoffnungslos."

Das bezog sich zwar auf das Thema Klimaschutz in den USA, aber auch auf die Konjunktur und die Situation an den Kapitalmärkten blickt der Professor mit Optimismus. Das macht er unter anderem am eigenen ZEW-Index fest, der im Januar auf den höchsten Wert seit Juli 2015 gestiegen ist. Die Wachstumserwartungen hätten sich zwar für die EU, die USA und China abgeschwächt, von einer Rezession sei man aber weit entfernt.

Das starke Wachstum der vergangenen Jahre in den USA führt Wambach zurück auf die Steuerreform von 2017. Da auch Frankreich die Unternehmenssteuern deutlich von fast 39 auf knapp 27 Prozent gesenkt habe, sei Deutschland plötzlich ein Hochsteuerland geworden. "Die Steuern sind wichtig", sagt Wambach, denn sie seien einer der Hauptgründe für grenzüberschreitende Investitionsentscheidungen.

Der weltweite Handelsstreit, vom US-Präsidenten Donald Trump mit seinen Wut-Zöllen vom Zaun gebrochen, hat, so Wambach, für Deutschland und die EU eher positive Auswirkungen. Was die Chinesen wegen der Zölle nicht in die USA exportieren könnten, lieferten nun Deutschland und andere Länder. Selbst ein Szenario mit hohen Zöllen auf EU-Produkte wurde das Wachstum in Deutschland kaum negativ beeinflussen, meint er.

Deutschlands Handel mit China sei stark gewachsen. Das Exportvolumen würde sich dem in die USA nähern, aus China importiert Deutschland 50 Prozent mehr als aus den USA. China kauft Autos, Maschinen und Chemie in Deutschland. Von der engen Zusammenarbeit würden beide Seiten profitieren. Sorgen bereitet der EU das Programm "Made in China 2025". Das Reich der Mitte will unabhängiger werden von ausländischen Technologien. Als Reaktion hat Deutschland die Übernahme von Firmen erschwert. Ob das reicht? Die Chinesen, so Wambach, hätten in Sachen Innovationsdynamik dramatisch aufgeholt. Es sei beeindruckend, wie schnell es China geschafft habe, den jetzigen Stand zu erreichen. Wegen des starken Kontrollsystems mit Verboten in Forschung und Lehre ist Achim Wambach aber skeptisch, dass China das Niveau halten kann. China werde aber noch eine Zeit lang die Führungsrolle im weltweiten Wachstum behalten. Weniger Handel wäre für alle schlecht, so Wambach. Der internationale Handel sei die wichtigste Innovationspeitsche.

Der Anteil Chinas am Welt-Bruttoinlandsprodukt ist von sieben Prozent im Jahr 2000 auf aktuell gut 22 Prozent gestiegen. Die USA haben einen Anteil von 24 Prozent, die EU von 16 Prozent – zusammen sind das fast zwei Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Führend ist China mit 27 Prozent bei den CO2-Emissionen, auf die USA entfallen 15 Prozent, zehn Prozent auf die EU.

Für die EU ist der bevorstehende Brexit ein wichtiges Thema. Der Austritt aus der EU würde vor allem Großbritannien weh tun. Er hat jetzt schon vier Prozent Wachstum gekostet, die langfristigen Prognosen reichen von zwei bis sieben Prozent Verlust beim Bruttoinlandsprodukt. Großbritannien habe bisher sehr von der Migration profitiert: Der Durchschnitts-Migrant habe ein höheres Bildungsniveau als der Durchschnitts-Brite. Aber die "Ehre" sei den Briten bei der Brexit-Entscheidung wichtiger gewesen als wirtschaftliche Gründe.