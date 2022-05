Von Barbara Klauß

Berlin/Mannheim. Künftig soll weniger Weizen, Raps und Soja im Autotank landen. Wegen des Ukraine-Krieges wolle man die Nutzung von Agrarprodukten als Kraftstoffzusatz einschränken, erklärte Umweltministerin Steffi Lemke am Freitag. Sie arbeite mit dem Landwirtschaftsministerium daran, den Einsatz sogenannter Biokraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen zu reduzieren, sagte die Grünen-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". "Agrarflächen sind weltweit begrenzt, wir brauchen sie dringend für die Ernährung, das führt uns der Krieg in der Ukraine dramatisch vor Augen", erklärte sie. Agrarflächen sollten für die Produktion von Nahrungsmitteln und nicht für den Tank genutzt werden.

In der Branche sorgte diese Ankündigung für Aufregung. Mehrere Verbände übten Kritik am Vorstoß der Ministerin. Und auch der Mannheimer Bioethanol-Hersteller bekam die Folgen zu spüren: Die Aktie der Südzucker-Tochter gab am Freitag drastisch nach und lag am Abend bei einem Minus von fast 16 Prozent.

Die Mannheimer stellen eigenen Angaben zufolge "nachhaltiges Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen" her – etwa aus Weizen – und helfen so "bei der Reduktion von Treibhausgasen". Verbraucher kennen Bioethanol von der Zapfsäule: So sind etwa beim Kraftstoff E10 bis zu zehn Prozent Bioethanol enthalten.

Eine Änderung der politischen Grundlagen lehne man ab, teilte eine Crop-Energies-Sprecherin auf Anfrage mit. Bei einer Produktionseinschränkung würde "die Abhängigkeit von fossilen Öl-Importen ansteigen, der Beitrag zum Klimaschutz sinken und die Versorgungssicherheit – auch bei Lebens- und Futtermitteln – gefährdet werden", fügte sie hinzu. Immerhin entstünden in den Bioraffinerien des Unternehmens neben Ethanol auch Lebens- und Futtermittel. So gewinne das Unternehmen aus einer Tonne Futterweizen rund 300 Kilogramm Ethanol, 300 Kilogramm Kohlenstoffdioxid in Lebensmittelqualität sowie 400 Kilogramm proteinhaltige Lebens- und Futtermittel. Diese ersetzten Sojaimporte aus Nord- und Südamerika und seien momentan eine wichtige Alternative zu ausgefallenen Importen, wie etwa Sonnenblumenschrot, aus der Kriegsregion, so die Sprecherin.

Auch der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) wies darauf hin, dass Biokraftstoffe und ihre Nebenprodukte ein wesentlicher Bestandteil der Ernährungssicherung und Energieversorgung seien. Die Pläne der Bundesumweltministerin bezeichnete der Vorsitzende Norbert Schindler "in der jetzigen Situation" als "falsches Signal". Stephan Arens, Vorstand im Bundesverband Bioenergie (BBE), erklärte: "Eine Reduzierung des Einsatzes nachhaltiger Biokraftstoffe würde die Aufgabe des Klimaschutzes im Verkehr bedeuten und die Abhängigkeit fossiler Energieimporte weiter festigen." Ernährungssicherheit und Klimaschutz dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, fügte er hinzu.

Zuvor hatte auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) den Umgang mit Biosprit kritisiert: "Es ist nicht nachhaltig, Weizen und Mais in den Tank zu schütten", hatte er Ende März gesagt. Mit den Flächen, die weltweit dafür verwendet würden, könne man hungernde Menschen ernähren. Ebenso sprach sich Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) dafür aus, den Getreideanbau für Biokraftstoffe angesichts der weltweiten Ernährungskrise zurückzufahren. "Allein in Deutschland dienen fünf Prozent der Ackerfläche der Biospritproduktion." Wenn es gelänge, diese Flächen Schritt für Schritt für die Nahrungsmittelproduktion zu gewinnen, wäre das ein Gewinn.

Laut Umweltministerium gehen in diesem Jahr etwa vier Prozent des gesamten Energieverbrauchs im Straßenverkehr auf Biokraftstoffe zurück, die aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen gewonnen werden. "Diese Energiemenge entspricht etwa 9,8 Millionen Tonnen an Rohstoffen wie Weizen, Raps, Mais und Soja", heißt es dazu auf dpa-Anfrage.