Basel/Mannheim. (RNZ) Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat nach starken Verkäufen im ersten Quartal die Ziele für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Vor allem das Diagnostikgeschäft boomte in den ersten drei Monaten dank der weiterhin hohen Nachfrage nach Covid-19-Tests, wie das Unternehmen am Montag in Basel mitteilte. Auch im wichtigen Pharmageschäft legten die Verkäufe der Mitteilung zufolge wieder stärker zu.

Zwar geht der Pharmakonzern, der mit rund 8300 Mitarbeitern am Standort in Mannheim zu den größten Arbeitgebern in der Region zählt, davon aus, dass die Nachfrage nach Coronatests in den kommenden Monaten zurückgehen wird. Um rund zwei Milliarden Franken, meinen die Schweizer, dürften die Verkäufe von Coronatests und -arzneien auf etwa fünf Milliarden Franken abnehmen. Dieser Umsatz könnte zwar übertroffen werden, sollte es im Herbst und Winter noch mal zu einem Anstieg der Coronafallzahlen kommen. Doch ist das laut Schwan nicht das Szenario, mit dem Roche plant.

Gleichzeitig dürften die Verkaufseinbußen nach Einschätzungen des Managements bei wichtigen Medikamenten wegen der Konkurrenz durch günstigere Nachahmerarzneien (Biosimilars) weniger stark ausfallen als im vergangenen Jahr. Und so erklärte Roche-Chef Severin Schwan laut Mitteilung: "Auf der Grundlage unserer aktuellen Einschätzung der Entwicklung der Covid-19-Pandemie bestätigen wir den Ausblick für das Gesamtjahr." Er rechnet laut Mitteilung damit, dass der Umsatz 2022 stabil bleiben oder um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag steigen wird.

Im ersten Quartal stiegen die Verkaufserlöse des Konzerns den Angaben zufolge gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um elf Prozent auf 16,45 Milliarden Franken (rund 15,91 Milliarden Euro). Die Diagnostiksparte wuchs um 24 Prozent auf 5,29 Milliarden Franken, das Pharmageschäft um 6 Prozent auf 11,16 Milliarden Franken. Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf das Geschäftsergebnis spürt Roche den Angaben zufolge nicht. Das Russlandgeschäft sei vernachlässigbar, erklärte Schwan laut "Handelsblatt". Der Konzern habe einige Aktivitäten in Russland gestoppt, sich jedoch entschieden, "im Einklang mit vielen anderen Unternehmen und humanitären Prinzipien weiterhin lebenswichtige Medikamente zu liefern". Rückschläge und Verzögerungen befürchtet Bill Anderson, Chef der Roche-Pharmasparte, bei der Entwicklung neuer Medikamente, etwa gegen Multiple Sklerose (MS). Russland und die Ukraine seien bedeutende Standorte für klinische Tests von neuen Medikamenten, sagte er der Zeitung zufolge.