Mannheim. (mk) Der amerikanische Getränkehersteller Coca-Cola verlängert den Mietvertrag für seinen Produktions- und Logistikstandort in Mannheim um 30 Jahre. Damit schließe man erstmals einen Langzeitmietvertrag über mehrere Jahrzehnte ab, teilte das Unternehmen am Freitag mit. "Wir haben eine lange Tradition in Mannheim und freuen uns, der Quadratestadt auch weiterhin verbunden zu bleiben", sagt Wolf-Dieter Bethlehem, Betriebsleiter von Coca-Cola in Mannheim anlässlich der Verlängerung des Mietvertrages. "Nach den bedeutenden Investitionen in den vergangenen Jahren ist die lange Bindung ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft unseres Werkes."

In Mannheim werden verschiedene Getränke des Konzerns in Einweg- und Mehrwegpfandflaschen für die Gastronomie und den Handel abgefüllt. Das Werk mit seinen rund 430 Mitarbeitern, das vor 70 Jahren die Abfüllrechte erhielt, gehört in Deutschland zu den technologisch modernsten Produktionsstandorten. In den vergangenen zwei Jahren hat Coca-Cola 50 Millionen Euro in zwei neue Produktionslinien investiert. Zuletzt wurde im Jahr 2019 eine neue Mehrweg-Glaslinie in Betrieb genommen.

Der Getränkehersteller steckt mitten im Umbruch und will im Zuge einer großangelegten Neuorganisation seiner Geschäfte Tausende Stellen streichen. Das hatte das Unternehmen Anfang der Woche mitgeteilt. In einem ersten Schritt sollen bis zu 4000 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten sowie Kanada und Puerto Rico Abfindungs-Pakete unterbreitet werden. Ein ähnliches Programm solle später auch in anderen Ländern angeboten werden. Derzeit beschäftigt der Hersteller von Getränken wie Coca-Cola, Fanta, Sprite und Powerade zusammen mit seinen Abfüllpartnern mehr als 700.000 Mitarbeiter.

Update: Freitag, 4. September 2020, 19.35 Uhr