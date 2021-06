Mannheim. (tv) Der Hauptaktionär der Bilfinger SE, Cevian Capital, hat seinen Anteil an dem Mannheimer Industriedienstleister unter die Sperrminorität von 25 Prozent gesenkt. Wie Cevian per Ad-hoc-Mitteilung am Freitagabend bekannt gegeben hatte, ist der Anteil am 21. Juni von 26,11 auf 24,98 Prozent reduziert worden. Bereits Anfang Juni hatte der schwedische Investor Cevian Capital mitgeteilt, dass einer seiner Fonds den Anteil an Bilfinger nach dem Ausstieg eines Co-Investors von 26,81 auf 26,11 Prozent gesenkt hat.

Wie ein Cevian-Sprecher auf Anfrage der RNZ mitteilte, hat Cevian in zwei Tranchen Aktien für einen ein Co-Investor verkauft, der seinen Anteil an Bilfinger damit von 3,63 Prozent um 1,83 Prozent auf nunmehr 1,8 Prozent gesenkt hat. Wie aus dem Umfeld des Co-Investors, der nicht genannt werden will, zu hören ist, sollen nun aber keine weiteren Aktien verkauft werden. Der Verkauf sei eine Folge des auslaufenden Co-Investment-Kapitals, sagte der Cevian-Sprecher. Die Kernbeteiligung von Cevian bleibe unverändert. Auch an der Beziehung von Cevian zu Bilfinger ändere sich nichts, sagte der Sprecher des Investors. In der Mitteilung vom vergangenen Freitag wird diese Beteiligung als Anteil von Cevian Capital Partners Limited mit 23,11 Prozent genannt. Der Anteil von Cevian ist derzeit knapp 300 Millionen Euro wert.

Cevian ist seit Oktober 2011 größter Einzelaktionär bei Bilfinger mit einem Anteil von damals 18,9 Prozent. Die Aktie kostete damals gut das Doppelte wie heute. Später war der Anteil auf bis zu 29,5 Prozent erhöht worden, nun unterschritt er die Schwelle von 25 Prozent. Cevian-Partner Eckhard Cordes ist seit November 2014 Aufsichtsratsvorsitzender der Bilfinger SE.