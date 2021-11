Bei „Turnarounds“ werden komplette Industrieanlagen abgeschaltet, gewartet, erneuert und wieder hochgefahren. Bilfinger bietet solche Generalinspektionen an. Foto: Bilfinger SE

Von Barbara Klauß

Mannheim. "Ich freue mich, wenn die Aufgaben wieder auf drei Vorstände verteilt werden", erklärt Christina Johansson, Finanzchefin des Mannheimer Industriedienstleisters Bilfinger, die das Unternehmen seit zehn Monaten interimsmäßig führt. "Es ist eine intensive und spannende Zeit gewesen", fügt sie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz hinzu. "Aber ich glaube, es ist besser für Bilfinger, wieder drei Vorstände zu haben."

Im Januar hatte die Finanzvorständin den Vorstandsvorsitz übernommen, nachdem Tom Blades überraschend zurückgetreten war – auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen, wie es hieß. Von Anfang an hatte sie jedoch erklärt, nicht dauerhaft auf dem Chefsessel bleiben zu wollen. "Dafür bin ich viel zu glücklich als Finanzchefin", erklärte sie im Februar. Sie wolle nur übernehmen, bis ein Ersatz gefunden sei.

Nach zehn Monaten Suche steht der Nachfolger Blades nun fest: Zum 1. März 2022 wird Thomas Schulz die Führung des im SDax gelisteten Unternehmens übernehmen, wie Bilfinger am Mittwochabend mitteilte. Der 56-Jährige ist bis Ende Februar noch beim dänischen Dienstleister für die Bergbau- und Zementindustrie, FLSmidth, angestellt.

Sie sei froh, sich nun wieder auf ihre Aufgaben als Finanzchefin konzentrieren zu können, sagt Johansson nun. Zudem freue sie sich auf eine spannende Zeit mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden und auf neue Ideen. Johansson selbst hat als Interimschefin den Weg weiter verfolgt, den Blades eingeschlagen hatte. Eine Strategie-Änderung sei mit ihr nicht zu erwarten, erklärte sie Anfang des Jahres.

Blades war 2016 angetreten, um den Traditionskonzern aus der Krise zu führen. Unzählige Zukäufe und Korruptionsskandale hatten Bilfinger ins Trudeln gebracht. Nach dem Verkauf des Tafelsilbers, dem Bau- und Immobilienservice, hatte er einen tiefgreifenden Konzernumbau eingeleitet. Übrig blieb der Industrieservice, also das Warten von Anlagen. Verlustbringende Geschäfte wurden verkauft. Weltweit trennte man sich von rund 4400 Mitarbeitern, auch die Verwaltung in Mannheim war betroffen.

Unter anderem dank des Sparprogramms gelang es Bilfinger im dritten Quartal, in die Gewinnzone zurück zu kehren. Hinzu kamen Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Auch die konjunkturelle Erholung gab den Mannheimern Auftrieb. Entsprechend zufrieden zeigt sich Johansson bei der Vorlage der Zahlen: Bilfinger liefere erneut ein gutes Quartalsergebnis ab und sei auf dem besten Weg, die Jahresziele für 2021 zu erreichen, erklärt sie. Daher hebt der Konzern die Ergebnisprognose etwas an und erwartet nun eine um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) von leicht über drei Prozent zu erreichen. Zuvor peilte Bilfinger hier etwa drei Prozent an.

Etwas Gegenwind aber spürt Bilfinger durch die hohe Inflation und die Engpässe in den Lieferketten. Betroffen ist jedoch weniger der Dienstleister selbst als vielmehr die Kunden, die wegen des Materialmangels zum Teil ihre Projekte nicht wie geplant umsetzen könnten.

Die Herausforderungen gleiche Bilfinger aus, indem das Geschäft weiterentwickelt und Chancen genutzt würden, sagt Johansson. "Insbesondere die Energiewende und die Nachfrage nach Lösungen zur Begrenzung des Klimawandels bieten zunehmend neue Wachstumsimpulse für Unternehmen wie das unsere."