Von Barbara Klauß

Mannheim. Die Coronavirus-Pandemie und der Ölpreisverfall belasten Bilfinger erheblich. Nach einem positiven Jahresauftakt seien die Erlöse in einigen Geschäftsteilen im März deutlich geschrumpft, teilte der Industriedienstleister mit. Dies betreffe vor allem das Wartungsgeschäft von Öl- und Gasanlagen in der Nordsee sowie Aktivitäten in Ländern, die wegen des Coronavirus einen Lockdown verhängt hatten, etwa in Österreich, Frankreich, Belgien und Polen. Wegen des unsicheren Umfelds will der Konzern die Dividende für 2019 auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von 12 Cent pro Aktie kappen. Ursprünglich war eine stabile Dividende von einem Euro je Aktie geplant.

"Die Covid-19-Pandemie macht sich im gesamten Bilfinger-Geschäft bemerkbar", erklärte Bilfinger-Chef Tom Blades laut Mitteilung. "Hinzu kommt der Ölpreisschock bei etwa einem Drittel unserer Aktivitäten." Allerdings steuere Bilfinger dagegen an und verfüge über eine solide Bilanz.

Dank der Anstrengungen in den vergangenen Jahren, die Organisation effizienter und agiler zu gestalten, sei das Unternehmen nun in einer besseren Position, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern, hieß es. Gerade erst hat der Industriedienstleister ein Sparprogramm abgeschlossen, bei dem auch in der Konzernzentrale in Mannheim rund 110 der etwa 280 Arbeitsplätze weggefallen sind. Für die Zentrale gebe es aktuell keine weiteren Abbaupläne, erklärte eine Sprecherin.

Allerdings sei es in manchen Bereichen, in denen "die Aussichten längerfristig gedämpft seien" bereits zu Entlassungen gekommen – vor allem im Nordamerika. Wie sich die Situation entwickle, sei derzeit nicht absehbar, erklärte sie.

Bilfinger erwartet, dass staatliche Fördermaßnahmen wie Kurzarbeitergeld Ausfälle teilweise kompensieren. Je nach Einheit seien bis zu 30 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit, so die Sprecherin. Manche Einheiten seien jedoch gar nicht betroffen, wie etwa die Zentrale.

Zudem teilte Bilfinger gestern mit, dass Aufsichtsrat, Vorstand und leitende Angestellte vorübergehend auf einen Teil ihrer Gehälter verzichten wollten.

Mit den größten Belastungen durch die Corona-Krise rechnet der Vorstand erst im zweiten Quartal. In der zweiten Jahreshälfte soll es dann eine allmähliche Erholung geben. Den ursprünglichen Ausblick für das laufende Jahr hatte der Vorstand bereits im Februar gestrichen. Nun rechnet Bilfinger für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 4,3 Milliarden Euro. Das Ebita soll deutlich sinken, aber noch positiv bleiben.