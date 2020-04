Von Barbara Klauß

Mannheim. Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger ist am Mittwoch nach der gestrichenen Jahresprognose zweistellig eingebrochen. Das Papier gab am Vormittag in der Spitze um fast 15 Prozent auf einen Preis von 13,13 Euro nach und landete mit großem Abstand auf dem letzten Platz im SDAX. Am Abend stand es bei 13,20 Euro. Das Mannheimer Unternehmen hatte am Dienstag seine Prognose für 2020 zurückgezogen und das mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem Verfall des Ölpreises begründet.

Als Reaktion auf die "erheblichen Verwerfungen und Einschränkungen im operativen Geschäft" und eine "längere Phase mit erheblichen Unsicherheiten" kündigte der Industriedienstleister unter anderem Maßnahmen "zur Kostensenkung, zur Erhöhung der Liquidität und zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität" an. Dazu gehören einer Unternehmenssprecherin zufolge die Fortführung der Bemühungen im Bereich Working Capital Management oder der Ausbau von bestimmten Geschäftsbereichen, wie etwa zuletzt im Nuklearsektor mit dem Großauftrag in Höhe von rund 68 Millionen Euro für den Neubau des Kernkraftwerks Hinkley Point C. Allerdings könnten je nach Land und Marktsituation regional unterschiedliche Maßnahmen notwendig sein, sagte die Sprecherin auf Anfrage. So habe etwa die Tochtergesellschaft Bilfinger Salamis UK vor Kurzem für rund 90 Mitarbeiter mit befristeten Arbeitsverträgen Unterstützung über das "furlough scheme" der britischen Regierung beantragt, da aufgrund des Ölpreisverfalls Projekte von Kunden im Öl- und Gasbereich zurückgestellt worden seien. Bilfinger beobachte die Situation in den einzelnen Märkten genau und reagiere auf die jeweilige Entwicklung, so die Sprecherin.

Inwieweit die derzeitige Situation Auswirkungen auf die Unternehmenszentrale in Mannheim haben wird, ist dem Vernehmen nach noch nicht absehbar. Dort hat Bilfinger gerade erst einen Stellenabbau abgeschlossen. Im November hatte das Unternehmen angekündigt, bundesweit 200 Jobs in der Verwaltung zu streichen. Auch in der Konzernzentrale in Mannheim sollten 110 der rund 280 Arbeitsplätze wegfallen. Dieser Abbau von Stellen in Verwaltung und IT sei mittlerweile weitgehend und innerhalb des angekündigten Rahmens abgeschlossen worden, so die Sprecherin.

Wegen der Corona-Krise will Bilfinger zudem den Dividendenvorschlag von 1 Euro pro Aktie für 2019 "überdenken". Sobald ein neuer Dividendenvorschlag feststehe, werde er fristgerecht mitgeteilt, erklärte die Sprecherin. Zuvor hatte Bilfinger bereits die Hauptversammlung, die am 23. April in Mannheim stattfinden sollte, abgesagt. Ein neuer Termin steht laut Sprecherin noch nicht fest.

Einen neuen finanziellen Ausblick will das Unternehmen geben, "sobald sich die Visibilität auf die zu erwartenden Ergebnisse verbessert". Die Zahlen fürs erste Quartal 2020 will Bilfinger unverändert am 14. Mai veröffentlichen.