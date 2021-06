ABB in Mannheim-Käfertal mietet vor allem für Mitarbeiter der Service-Werkstatt auf der andere Straßenseite im Turbinenwerk Hallen- und Büroflächen an. Foto: Uwe Anspach

Mannheim. (tv) Im Turbinenwerk gibt es einen neuen Mieter: Der ABB-Konzern kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wo ABB und sein Vorgängerunternehmen BBC sowie die Nachfolger Alstom und General Electric fast 120 Jahre lang Turbinen gebaut haben, hat der Projektentwickler Aurelis vor zwei Jahren einen Gewerbepark eröffnet, in dem sich bereits die ersten Mieter angesiedelt haben.

Nun also ABB. Angemietet werden rund 2700 Quadratmeter Hallen- und 200 Quadratmeter Bürofläche in zwei gegenüberliegenden Bestandsobjekten.

Gegenüber vom Turbinenwerk realisiert ABB derzeit einen Neubau, in den Mitarbeiter der Geschäftsbereiche Antriebstechnik und Prozessautomation, des Forschungszentrums und der Dienstleistungsbereiche einziehen werden. Hintergrund ist die kostensparende Zusammenlegung der Standorte Mannheim und Ladenburg.

Für die Beschäftigten aus der Service-Werkstatt, der Produktion und dem Prüffeld war ABB noch auf der Suche nach geeigneten Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft. "Das Turbinenwerk ist fußläufig entfernt und deshalb optimal geeignet", sagte Volker Lindenau, Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Antriebstechnik, laut Pressemitteilung. ABB werde im Turbinenwerk elektrische Antriebsgeräte montieren, reparieren oder in einem Labor prüfen.

Das Gelände des Turbinenwerks umfasst mehrere Gebäude und Hallen auf rund 18 Hektar und liegt direkt an der B 38. Aurelis will aus dem Areal einen Gewerbepark entwickeln. Bestandsgebäude würden nach Mieterwünschen ausgebaut. Am Rande des Quartiers soll ein Hochhaus mit 13.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen, das vom Freiburger Architektenbüro Hetzel+Ortholf geplant wird.

Das Turbinenwerk hat eine über hundertjährige Geschichte und gehörte im 20. Jahrhundert zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region.

Im Jahr 1900 baute der Schweizer Konzern BBC die Fabrik in Käfertal und baute dort Turbinen, Motoren, Generatoren, Transformatoren und Lokomotiven. Kurz vor der Fusion zur ABB im Jahr 1988 beschäftigte BBC in Mannheim über 12.000 Mitarbeiter. Danach ging es Schritt für Schritt bergab. Das Turbinengeschäft wurde in die ABB Kraftwerke ausgegliedert, die Zahl der Mitarbeiter sank dramatisch und immer weiter.

Im Jahr 2000 verkaufte ABB die Kraftwerks-Sparte an den französischen Alstom-Konzern. Auch der arbeitete in Manheim auf Dauer nicht erfolgreich. Im Jahr 2017 kaufte der US-Konzern General Electric (GE) den französischen Wettbewerber Alstom und kündigte die Einstellung der Fertigung von Kraftwerksturbinen an. Als Grund wurde angegeben, dass in Europa die Stromerzeugung mit Gas- und Dampfturbinen stark zurückgegangen sei. Fast alle der 1800 Arbeitsplätze im Mannheimer Werk wurden nach und nach gestrichen.

Im vergangenen Jahr verkaufte General Electric das Gelände für 28 Millionen Euro an Aurelis und wurde mit den damals verbliebenen etwa 350 Mitarbeitern selbst Mieter. Mittlerweile wurden wieder Arbeitsplätze abgebaut.