Von Matthias Kros

Mannheim. Der noch junge Stromnetzkonzern ABB Hitachi Power Grids, in dem die Stromnetzsparte von ABB aufgegangen ist, streicht an seinem Standort Mannheim 54 Arbeitsplätze. Die Stellen gingen im Zuge der Verlagerung von Teilen des Geschäfts mit gasisolierten Schaltanlagen (GIS) verloren, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag in Mannheim. Entsprechende Pläne hatte das Unternehmen bereits im Herbst vergangenen Jahres verkündet. Inzwischen habe man mit den Arbeitnehmervertretern einen Interessenausgleich vereinbart.

Um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, plant ABB Hitachi sein Geschäft mit gasisolierter Schaltanlagen in Zürich zu bündeln. Betroffen davon sind die deutschen Standorte in Hanau (Produktion) und Mannheim. Gasisolierte Schaltanlagen dienen in Umspannwerken einem sicheren An- und Abschalten auf engstem Raum. Sie verwenden unter Druck stehendes Isoliergas und sind im Gegensatz zu luftisolierten Schaltanlagen sehr kompakt. Dadurch reduziert sich der Platzbedarf der Ausrüstung erheblich.

Mit dem jetzt gefundenen Interessenausgleich sei man in der Lage, die Verlagerung auf sozial verantwortliche und faire Weise für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchzuführen, sagte der Unternehmenssprecher weiter. Dafür setzte man den existierenden "Tarifsozialplan" in Kraft. Die angesprochenen 54 Stellen entfielen in Mannheim bis Anfang April 2022. Durch verschiedene Maßnahmen, wie beispielsweise längere Fristen für interne Ausschreibungen und einem klar definierten Prozess bei Stellenbesetzungen, sei es bereits jetzt gelungen mehr als 20 Prozent der betroffenen Beschäftigten innerhalb des Unternehmens zu vermitteln.

Im Anschluss sollen in dem Geschäftsbereich Hochspannung in Mannheim etwa 70 Stellen in den Bereichen Vertrieb und Service erhalten bleiben, um alle wichtigen Schnittstellen zu den Kunden abzudecken. Deutlich härter trifft es bei den Verlagerungen den Standort Hanau, wo voraussichtlich nur rund ein Fünftel der 350 Arbeitsplätze erhalten bleiben soll. Hier hatte es in den vergangenen Monaten heftige Proteste gegeben, weil das traditionsreiche Werk Arbeitnehmervertretern zufolge profitabel arbeitet.

Der Hitachi-Konzern hatte vor etwa zwei Jahren 80,1 Prozent des Unternehmens ABB Power Grids für rund 7,6 Milliarden US-Dollar erworben. Von dem Geschäft waren in Mannheim insgesamt rund 700 Mitarbeiter betroffen, die noch immer auf dem Gelände der ABB tätig sind.

Der ABB-Konzern, der in der Rhein-Neckar-Region rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt, hatte davor unter Druck des Finanzinvestors Cevian und anderen wichtigen Aktionären lange mit der Entscheidung, die Stromnetzsparte abzugeben gerungen, diese letztlich aber als eigenständigen und zwingenden Schritt dargestellt. Kritik hatte es an dem Verkauf auch deswegen gegeben, weil der erzielte Preis nicht investiert, sondern an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Erst im Sommer des vergangenen Jahres war der Verkauf final abgeschlossen worden. Die Entscheidung, das Geschäft mit den gasisolierten Schaltanlagen nach Zürich zu verlagern, erfolgte also nur wenige Wochen danach.