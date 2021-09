Von Matthias Kros

Mannheim. Nach der Walldorfer SAP und den Heidelberger Unternehmen HeidelbergCement und SNP führt auch die deutsche ABB mit Sitz in Mannheim für ihre Büro-Mitarbeiter die sogenannte 3G-Regel ein. Beschäftigte sollen dann nur geimpft, getestet oder genesen am Arbeitsplatz erscheinen. Kontrollen sind aber bei keinem der Unternehmen vorgesehen. Man müsse hier auch auf die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden setzen, sagte eine ABB-Sprecherin am Montag, und erinnerte daran, dass seitens der Beschäftigten keine Auskunftspflicht bestehe. Seitdem die Belegschaften verstärkt aus dem Homeoffice in die Büros zurückkehren, wird in Deutschland über die Einführung einer solchen Pflicht diskutiert. ABB ist einer der größten industriellen Arbeitgeber Heidelbergs, in der Rhein-Neckar-Region beschäftigt der Technologiekonzern insgesamt rund 3000 Menschen.

"Bei ABB Deutschland starten wir unter Beachtung bestimmter Regeln mit der sicheren Rückkehr ins Büro", sagte Alexander Zumkeller, Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied, am Montag. Voraussetzung sei das Einhalten der üblichen Regeln wie Abstand, Hygiene, Maske und regelmäßiges Lüften. "Im Grundsatz kann ab sofort jeder Mitarbeitende ins Büro kommen", so Zumkeller. Für Nichtgeimpfte gelte allerdings die Einschränkung, dass ihre Arbeit "im Büro erforderlich sein" muss, um zurückzukehren. Zudem müssten Nichtgeimpfte "vor jedem Bürotag einen Selbsttest durchführen. Geimpfte und Genesene sind hier ausgenommen", so der Arbeitsdirektor. Überbelegungen der Büros müssten natürlich vermieden werden, so Zumkeller weiter. Das klärten aber die Teams untereinander, fixe Quoten gebe es keine.

Die Regeln sollten bis zum Ende des Jahres unter Vorbehalt der aktuellen Pandemielage gelten. Standortspezifisch könnten – auch je nach Bundesland – für die Mitarbeitenden in der Produktion andere Regeln gelten. Im Heidelberger Produktionswerk, wo Sicherungsautomaten gefertigt werden, gilt für Kollegen aus der Produktion gebe beispielsweise zwei Schnelltests pro Woche und Stationen zur Fiebermessung an den Haupteingängen zur freiwilligen Kontrolle. Auch hier gelte die Vertrauensbasis.

Daniela Schiermeier, Konzernbetriebsratsvorsitzende von ABB, appellierte an die Beschäftigten, sich an die geltenden Regeln zu halten und sich impfen zu lassen. "Wir haben in den vergangenen 18 Monaten fast ausschließlich virtuell gearbeitet", sagte sie. Vielen Mitarbeitenden falle es mittlerweile schwer, den Abstand von der Arbeit zu finden, wenn der Rechner immer in Reichweite ist. Im letzten Jahr hätten sich viele einigermaßen zu Hause eingerichtet. "Wir sind fest davon überzeugt, dass im Homeoffice zwar viel möglich ist, aber eben doch einiges verloren geht, das fängt beim persönlichen Austausch mit den Kollegen an", so Schiermeier.

Die Möglichkeit des Homeoffice bleibe aber weiterhin erhalten, betonte die Arbeitnehmervertreterin. Die neue Konzernbetriebsvereinbarung "Flexoffice", die man noch vor der Pandemie gemeinsam entwickelt habe, werde aber bis Ende des Jahres ausgesetzt. Die Regel sieht unter anderem vor, dass die Beschäftigten 30 Tage in drei Monaten flexibel im Homeoffice arbeiten können. Sie soll nun erst ab dem 1. April 2022 gelten.