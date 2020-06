Von Matthias Kros

Mannheim. Wie groß bleibt der Streubesitz an frei handelbaren Aktien der Mannheimer MVV Energie AG? Am kommenden Donnerstag (4. Juni) läuft ein freiwilliges Übernahmeangebot des neuen Großaktionärs, First State Investments, an die übrigen Aktionäre des Energieversorgers ab. Zu dieser Offerte war der Finanzinvestor aktienrechtlich verpflichtet, als er im März 45,1 Prozent der MVV-Anteile übernahm.

Vorstand und Aufsichtsrat der MVV hatten von dem Angebot abgeraten. Es liege mit 26,99 Euro je Aktie zwar in einem angemessenen Bereich, heißt es in einer 64-seitigen Stellungnahme. Es "berücksichtigt aber nicht vollständig das Potenzial der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung und die Ertragsstärke der MVV". Man erkenne aber an, "dass eher kurzfristig orientierte Anleger sich für eine Annahme des Angebots entscheiden könnten". Die MVV-Aktien notierten gestern bei etwa 26,80 Euro und damit tatsächlich leicht unterhalb des Übernahmeangebots.

Die MVV sind die einzigen börsennotierten Stadtwerke in Deutschland. Allerdings sind nur etwa fünf Prozent der Aktien tatsächlich frei handelbar, also im Streubesitz. Nehmen nun viele freie Aktionäre das Übernahmeangebot an, wird dieser Anteil entsprechend geringer. Die Mehrheit der Aktien in Höhe von 50,1 Prozent liegt nach wie vor bei der Stadt Mannheim. Diese hatte genau wie First State zuletzt betont, dass man grundsätzlich am Streubesitz festhalten wolle.

Der Finanzinvestor First State hatte seinen Anteil an der MVV im März für rund 760 Millionen Euro von den früheren Eigentümern EnBW und RheinEnergie erworben.