Von Matthias Kros

Ludwigshafen/Walldorf. Angesichts der bevorstehenden Corona-Auffrischungsimpfungen wollen große Arbeitgeber der Region ihre Impfzentren wieder in Betrieb nehmen. Allen voran die BASF in Ludwigshafen: "Unsere werkärztliche Abteilung bereitet sich aktuell darauf vor, Auffrischungsimpfungen für unsere Mitarbeitenden am Standort anzubieten", sagte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage in Ludwigshafen. "Das BASF Impfzentrum steht dafür nach der Grippeschutz-Impfaktion ab Dezember zur Verfügung".

Man plane, den Beschäftigten eine Boosterimpfung anzubieten, unabhängig davon, ob sie ihre ursprüngliche Impfung bei BASF oder woanders erhalten hätten. "Der genaue Zeitplan wird aktuell noch ausgearbeitet", so die Sprecherin. Das Angebot werde sich dann ausschließlich an die BASF-Mitarbeiter richten und nicht an deren Angehörige, schränkte sie ein. Eine solche Einbeziehung der Familien hatte BASF bei den Erstimpfungen vorgehabt. Weil sich die Lage aber rasch entspannte, entschied sich der Chemiekonzern in Absprache mit den Behörden doch dagegen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Vertreter der Ärzteverbände hatten sich in der vergangenen Woche bei einer Gesundheitsministerkonferenz auf eine einheitliche Linie in Sachen Auffrischungsimpfungen für vollständig Geimpfte verständigt. Danach sollen die sogenannten Booster-Impfungen in der Regel ein halbes Jahr nach der ersten Impfserie angeboten werden. Damit sollen die zuletzt wieder stark steigenden Infektionen gestoppt werden. Eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) steht allerdings noch aus.

Die BASF hat deutschlandweit so viele Mitarbeiter gegen Covid 19 geimpft wie kaum ein anderes Unternehmen. Seit Inbetriebnahme des Impfzentrums in Ludwigshafen am 14. April dieses Jahres haben sich nach Auskunft der Sprecherin rund 22.000 BASF-Mitarbeiter impfen lassen (Erst- und Zweitimpfung). Nachdem die Aktion abgeschlossen war, wurde das Impfzentrum Ende August zwischenzeitlich geschlossen und wird seit dem 25. Oktober für die Grippeschutzimpfung genutzt.

Das betriebliche Corona-Impfangebot sei von den Beschäftigten sehr gut angenommen worden, sagte die Unternehmenssprecherin weiter. "Wir gehen von einer Impfquote von mindestens 80 Prozent aus, inklusive derjenigen, die sich außerhalb der BASF haben impfen lassen".

Deutlich später als die BASF, nämlich erst im Juni hatte SAP mit den Impfungen der Beschäftigten in Walldorf begonnen. Viele Mitarbeiter hatten sich damals schon anderweitig versorgt, die Nachfrage war längst nicht so groß wie in Ludwigshafen. Trotzdem habe man "die ganze Zeit weiterhin in geringerem Umfang Covid-19 Impfungen durchgeführt", erklärte ein Sprecher am Montag. Nun soll es wieder richtig losgehen: "Wir unterstützen Boosterimpfungen und sind in der Planung einer Boosterkampagne", sagte der Sprecher.

Parallel mit SAP hatte auch die Heidelberger Druckmaschinen AG mit den Impfungen im Juni losgelegt. Ende Juli hieß es dann: "Wir sind durch". Rund 2000 Mitarbeiter hatten eine Impfung erhalten. "Wir haben die Infrastruktur für eine betriebliche Impfaktion aber aufrechterhalten", sagte ein Unternehmenssprecher am Montag in Wiesloch. "Damit ist unser betriebliches Impfzentrum jederzeit aus dem Stand-By-Modus wieder mit kürzestem Vorlauf aktivierbar". Allerdings wolle man die Situation erst bewerten und sich an die noch ausstehenden Empfehlungen der Stiko halten. "Sobald diese medizinischen Einschätzungen klar sind, werden wir die Frage einer betrieblichen Aktion entscheiden. Aber vorbereitet sind wir".