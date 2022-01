Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. Der Kampf gegen den Klimawandel, die Digitalisierung, die Veränderungen in der Arbeitswelt, die durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt wird – die BASF stehe vor gewaltigen Herausforderungen, meint Sinischa Horvat, seit 2016 Betriebsratsvorsitzender der BASF SE. Auch die Beschäftigten müssen sich umstellen: Es werde sicher Veränderungen geben, meint auch Horvats Stellvertreterin Tatjana Diether. Doch gemeinsam könne es gelingen, den Wandel sozial und ökologisch zu gestalten.

Gemeinsam heißt ihrer Ansicht nach: mit einem starken Betriebsrat. Anfang März sind rund 36.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stammwerk in Ludwigshafen aufgerufen, eine neue Arbeitnehmervertretung zu wählen. Seit Montag läuft bereits die Briefwahl. Auch Horvat und Diether, die beide der Liste der Gewerkschaft IG BCE und damit der mit Abstand stärksten Fraktion im Betriebsrat angehören, stellen sich wieder zur Wahl. Über die Herausforderungen, vor denen das neue Gremium künftig stehen wird, sprachen sie am Montag mit Journalisten.

> Klimawandel: Beim Thema Nachhaltigkeit hat sich der Chemiekonzern ehrgeizige Ziele gesteckt: Bis 2030 will die BASF den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen im Vergleich zu 2018 um 25 Prozent senken, ab 2050 soll der Konzern klimaneutral sein – entsprechend dem "European Green Deal" der Europäischen Kommission. Diese Ziele seien jedoch nur erreichbar, wenn die Politik verlässliche und bezahlbare Strompreise garantiere, meint der Betriebsratsvorsitzende. Zudem richtet er eine Forderung ans Unternehmen: Der Standort Ludwigshafen, das größte zusammenhängende Chemie-Areal weltweit, müsse "technologisch so aufgestellt werden, dass die Emissionen sinken". Allerdings zeigt Horvat sich in diesem Punkt optimistisch: "Im Moment sind wir die Speerspitze – auch, weil hier aufgrund der Größe des Standortes viel ausprobiert wird." In der Suche nach nachhaltigen Alternativen erkennt er auch einen Standortvorteil für Ludwigshafen, da sich viele Endverbraucher heute an Nachhaltigkeit orientierten.

> Digitalisierung: Ebenso wie die ökologische Transformation muss auch die Digitalisierung aus Horvats Sicht sozial gestaltet werden. Zwar könnten an manchen Stellen Arbeitsplätze wegfallen, doch lasse die Arbeitnehmervertretung nicht zu, dass das als Vorwand genutzt werde, um Arbeitsplätze ersatzlos abzubauen. "Wenn an einer Stelle etwas nicht mehr produziert wird, muss an einer anderen Stelle ein anderes Produkt, eine andere Anlage entstehen", so Arbeitnehmervertreter.

> Standort Ludwigshafen: Im Stammwerk des weltgrößten Chemiekonzerns in Ludwigshafen hatte zuletzt ein Stellenabbau beim "Global Business Service" für Unruhe gesorgt. Durch die Bündelung der internen Dienstleistungen sollen weltweit rund 2000 Stellen wegfallen, in Ludwigshafen rund 600 davon. Bisher würden die – hoch qualifizierten – Betroffenen gut auf andere Stellen im Konzern vermittelt, berichtet Horvat. "Weit über zwei Drittel sind bereits versorgt." Betriebsbedingte Kündigungen sind am Standort ohnehin ausgeschlossen. Seit 2020 gibt es eine neue Standortvereinbarung, die bis 2025 läuft. Darin seien Schutzmechanismen für die Beschäftigten festgeschrieben, so Horvat. Und im Moment gebe es "keine Indizien, dass irgendetwas in Frage gestellt wird".

> Mobiles Arbeiten: Zudem wurden zuletzt mit einer neuen Betriebsvereinbarung Rahmenbedingungen zum mobilen Arbeiten geschaffen. In der Spitze waren in der Corona-Pandemie bis zu 20.000 Beschäftigte des Standortes im Homeoffice. Die bisherigen Regelungen dazu reichten derzeit aus, meint Horvat. Sie seien aber nicht ausreichend für die Zeit nach der Pandemie. Auch hier sieht er die Politik in der Pflicht, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Unnötig ist jedoch aus Sicht der Vorsitzenden eine Diskussion über eine Verkürzung von Ruhezeiten. "Zum Arbeitsschutz gehört auch die Ruhezeit", so Diether. Generell bleibt bei diesem Thema vieles zu klären. Dieses Feld justiere sich gerade erst neu, fügt Gunther Kollmuß, Bezirksleiter bei der IG BCE, hinzu. Und zu dem die Beschäftigten "eine sehr differenzierte Wahrnehmung" hätten.