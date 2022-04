Ludwigshafen. (RNZ) Die Betriebsräte des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen haben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtbetrieb einen höheren Nachtzuschlag ausgehandelt. Das teilte die Gewerkschaft IG BCE am Montag mit. Demnach erhöht sich der Nachtzuschlag für Beschäftigte im Schichtbetrieb künftig von derzeit 25 Prozent auf 30 Prozent.

Gerade erst hatten sich die Arbeitgeber der Branche mit der Tarifkommission der IG BCE in der Tarifrunde Chemie auf eine Brückenlösung geeinigt. Sie sieht eine Erhöhung des Nachtzuschlags in der Branche um 5 Prozentpunkte von 20 auf 25 Prozent vor. So viel hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der BASF im Schichtbetrieb vor der Einigung bereits erhalten. Nun sei es gelungen, die Erhöhung um 5 Prozentpunkte im Tarifvertrag auf die BASF SE zu übertragen, so die IG BCE. "Mit dem Ergebnis können wir mehr als zufrieden sein", erklärte Betriebsrätin Silke Burger.