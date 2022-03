Das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen am Rhein. Foto: Archiv

Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Angesichts steigender Corona-Zahlen bleibt der Chemiekonzern BASF an seinem Standort Ludwigshafen auch nach dem Auslaufen der bisherigen gesetzlichen Schutzmaßnahmen am 19. März vorsichtig. Zum Schutz der Mitarbeitenden und zur Aufrechterhaltung des Betriebs solle beispielsweise im Werk Ludwigshafen die bestehende Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken – wenn Abstände nicht eingehalten werden können – weiter beibehalten werden. Das habe der zuständige Krisenstab entschieden, teilte eine Sprecherin auf RNZ-Anfrage mit. Die BASF ist mit gut 38.000 Beschäftigten der mit Abstand größte Arbeitgeber der Region.

Der Krisenstab bereite aber auch ein Paket an Lockerungsmaßnahmen zum Stichtag 20. März vor, sagte die Unternehmenssprecherin weiter. Die Details würden aktuell ausgearbeitet und rechtzeitig zuerst den Mitarbeitenden kommuniziert. Fest stehe aber bereits, dass das "Grundprinzip Homeoffice, wo möglich" auf das Prinzip "Homeoffice oder Arbeiten am Standort in Absprache mit dem oder der Vorgesetzten" umgestellt werde. Auch die Wiedereröffnung der Kantinen auf dem Werksgelände seit am 20. März geplant. Und schließlich werde es Lockerungen bei der Größe von Präsenzmeetings und Veranstaltungen sowie bei Dienstreisen geben, versprach die Sprecherin.

Zuvor hatte auch der Bundesverband der Deutschen Industrie zu Vorsicht gemahnt. "Eine großzügige Lockerung ist angesichts neuer Rekordwerte bei den Infektionszahlen schwer zu verantworten", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Dienstag laut Mitteilung. Der Entwurf über Corona-Maßnahmen ab dem kommenden Sonntag lasse Konsequenz vermissen. Die Omikron-Welle sei noch nicht gebrochen, warnte der Verband.