Von Gaby Booth

Ludwigshafen. Kurz vor Weihnachten ging der Online-Shop an den Start. Für Jennifer Raab und Andreas Konietzko war eine Etappe geschafft, nach drei Jahren Tüftelei fühlten sie sich wie selbst beschenkt. Ihre Erfindung, der "Zieptnie-Kamm", war auf der Zielgeraden und mit Beginn des Jahres 2021 kommt das Geschäft langsam ins Rollen. Die beiden Erfinder aus Ludwigshafen-Maudach verdanken ihre Idee eigentlich ihrer Tochter. Die damals Zweijährige hatte dichtes, langes Haar, das sich aber einfach nicht leicht kämmen ließ. Insbesondere morgens, wenn der Kindergartenbesuch angesagt war und die Familie es eilig hatte, gab es Ärger und oft auch Tränen.

Die Eltern suchten nach einer Lösung, der 33-jährige Vater, im Hauptberuf Chemikant bei der BASF, fing an zu tüfteln. "Wir haben etwas gesucht, was den Zug auf die Kopfhaut verhindert und haben alles Mögliche ausprobiert", sagt Mutter Jennifer Raab und ist heute froh, dass sie nicht aufgegeben haben. Über fünfzig Varianten wurden ausprobiert, mit Haarkämmen, sogar einer Flachzange versuchten sie, die Mähne zu bändigen. Ein Shampoo machte das Kämmen zwar leichter, aber wer hat schon jeden Morgen Zeit zum Haare waschen und föhnen. Das tägliche "Theater" mit der damals Zweijährigen beim Kämmen ließ den Vater und leidenschaftlichen Heimwerker Andreas Konietzko nicht ruhen.

Andreas Konietzko und Jennifer Raab präsentieren ihre Erfindung. Foto: vaf-foto/Alfred Gerold

2007 begann die Tüftelei, viele Versuche und fast vier Jahre später sind die Eltern immer noch engagiert und haben die Jako-Innovativ GmbH gegründet. Ihr "Holding Comb", wie der Spezialkamm offiziell heißt, ist mit einem weltweiten Patent angemeldet und kommt aus dem 3-D-Drucker eines Partnerunternehmens in Zweibrücken. Der Clou des Kamms: Mit den gegeneinander laufenden Zähnen, lässt sich ein ganzes Haarbüschel so fixieren, dass darunter mit einer anderen Bürste schmerzfrei gekämmt werden kann. Der Kamm "Zieptnie" nimmt so den Zug von der Kopfhaut. Inzwischen gibt es den Kamm je nach Wunsch in verschiedenen Farben und Ausführungen.

Ob man davon leben kann? Momentan sind einige Hundert Kämme bestellt und versandt worden, die ersten haben die jungen Eltern mit ihrem Auto sogar selbst ausgeliefert. Das kleine Familienunternehmen steht ganz am Anfang, hat viel Geld in ihre Erfindung gesteckt. Die Produktion im 3-D-Drucker ist teuer und aufwendig, daher denken die beiden Ludwigshafener für die Zukunft an ein Spritzgussverfahren – wenn die Nachfrage steigt. Auch das weltweite Patent hat viel Geld gekostet. Ihr Traum: dass ihre Erfindung eines Tages in den Regalen der Drogeriemärkte ausliegen wird.

Andreas Konietzko ist und bleibt überzeugter Aniliner, der seinen Beruf nicht aufgeben wird. Eigentlich spielt er in seiner Freizeit gerne Fußball, wegen Corona ist die morgendliche Radfahrt zum Arbeitsplatz BASF momentan sein einziger Sport. Auch die 34-jährige Jennifer Raab hat neben ihrem Beruf als Rechtsanwaltsfachangestellte in einer Ludwigshafener Kanzlei – momentan in Teilzeit wegen der beiden Kinder – noch andere Interessen. Sie ist Schwimmlehrerin, aber das fällt momentan auch aus.