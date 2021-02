Ein Impfarzt hält den Impfstoff Comirnaty gegen Corona von Biontech/Pfizer in der Hand. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Obwohl die Corona-Vakzine derzeit noch sehr begrenzt verfügbar sind, bereiten sich die großen Konzerne der Rhein-Neckar-Region schon darauf vor, ihre Mitarbeiter selbst zu impfen. "BASF trifft derzeit sämtliche Vorbereitungen für betriebsinterne Impfungen, um für den Fall, dass ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, einsatzbereit zu sein", teilte eine Sprecherin des größten Arbeitgebers der Region, BASF, in Ludwigshafen mit. BASF werde dann nicht nur in der Lage sein, das Impfen der eigenen Belegschaft, sondern ebenfalls von deren Angehörigen zu übernehmen.

Auch die SAP "unterstützt die nationale Covid-19-Impfstrategie des Bundesgesundheitsministeriums", sagte am Dienstag ein Sprecher in Walldorf. "Selbstverständlich wird die SAP in Deutschland sobald eine breite, dezentrale Routine-Verimpfung laut nationaler Impfstrategie vorgesehen und erlaubt ist, diese zum Beispiel mit betrieblichen Impfangeboten zum Schutz und Wohl der Mitarbeitenden unterstützen." Die "regulativen Rahmenbedingungen hierfür" seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch unklar, fügte der Sprecher hinzu.

Ab wann genau das Covid-19-Vakzin in den Unternehmen tatsächlich verabreicht werden kann, vermag derzeit aber auch das Bundesgesundheitsministerium nicht einschätzen. Anette Wahl-Wachendorf, Vizepräsidentin des Verbands der Betriebsärzte, sagte dem "Handelsblatt", dass sie fest von einem Start im Sommer ausgehe. Ein Mitimpfen der Angehörigen, wie die BASF es plant, hält sie aber erst dann für möglich, wenn es keinen Vakzin-Engpass mehr gibt, weil es ansonsten schwierig sei, die Priorisierung der Impfgruppen zu berücksichtigen.

Insgesamt könnten Deutschlands Unternehmen zu einem entscheidenden Hebel bei der Immunisierung der Bevölkerung werden, schreibt das "Handelsblatt" weiter: Die mehr als 12.000 Betriebsärzte hätten einen direkten Zugang zu den 45 Millionen Beschäftigten der Republik. "Damit würde auch das Gesundheitssystem entlastet werden", gibt die BASF-Sprecherin deshalb zu bedenken. Schließlich müsse nicht jeder einzeln "einen Impftermin suchen beziehungsweise zum Hausarzt gehen". Zudem sind viele Konzerne schon geübt: "Anhand der langjährigen Erfahrungen mit Grippeschutzimpfungen für Mitarbeiter, kann HeidelbergCement auch Impfungen gegen Covid-19 anbieten, sofern dies von den zuständigen Stellen gewünscht wird und genügend Impfstoff zur Verfügung steht", sagte am Dienstag eine Sprecherin des Heidelberger Baustoffkonzerns.

Aber natürlich liegt es letztlich auch im Interesse der Firmen, dass die Beschäftigten geimpft sind, da Schutzmaßnahmen zurückgefahren werden können und das Ausfall-Risiko der Mitarbeiter sinkt. Grundsätzlich offen zeigen sich daher auch Produktionsbetriebe wie Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch: "Sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen, sprich die Impfverordnung das ermöglicht und ausreichend Impfmaterial vorliegt, ist das denkbar und könnte den Impfprozess weiter beschleunigen, da viele Betriebe, vor allem auch die größeren über eine gute Infrastruktur hierfür verfügen", sagte am Dienstag ein Sprecher.

Einig sind sich die Unternehmen übrigens auch in ihrer Ablehnung einer Impfpflicht: Die sei nicht vorgesehen, sagte der Heideldruck-Sprecher und verwies auf die bestehende Maskenpflicht und Schnelltests. Auch für eine etwaige Impfprämie sieht die BASF keine Notwendigkeit. "Wir fahren mit unserem funktionierenden Maßnahmenkonzept und dem konsequenten Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln sehr gut", so die Sprecherin. "Die Teilnahme an der Impfung bleibt für jeden Mitarbeiter selbstverständlich freiwillig".