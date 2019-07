Die BASF erwartet in den kommenden Wochen keine kritischen Pegelstände auf dem wichtigen Transportweg Rhein. Firmenbild

Ludwigshafen. (tv) Der Optimismus, den BASF-Chef Martin Brudermüller noch im Februar an den Tag legte, ist mittlerweile einer eher realistischen Sichtweise gewichen. Kein Wunder, wenn das Unternehmen, das man führt, im zweiten Quartal nach Steuern nur noch 282 Millionen Euro verdiente statt 1,36 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Darin sind allerdings auch Sonderkosten von fast einer halben Milliarde Euro, vor allem wegen des Konzernumbaus, enthalten. Das Betriebsergebnis der BASF hat sich sowohl im Quartal als auch im ersten Halbjahr halbiert. Der Umsatz hat sich zwar nur um vier Prozent reduziert, aber die Preise sind bei vielen Produkten eingebrochen.

Auch für das gesamte Jahr erwartet der Vorstand einen leichten Rückgang beim Umsatz, das Ergebnis vor Sondereinflüssen und Steuern soll sich aber nur um bis zu 30 Prozent verringern. "Wir wollen ambitioniert bleiben", sagte Brudermüller gestern bei einer Pressekonferenz. "Unser unternehmerisches Umfeld ist zurzeit geprägt von hoher Unsicherheit, geringer Sichtweite und schlechter Vorhersehbarkeit.

Die weltweiten Risiken haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen". Der Vorstandsvorsitzende des weltgrößten Chemiekonzerns betonte, dass die BASF an der progressiven Dividendenpolitik festhalten wolle. ""Wir wollen unsere Dividende pro Aktie jedes Jahr erhöhen."

Im Februar habe man gedacht, dass die Politik zur Vernunft komme und dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China zur Jahresmitte beendet sein könnte. Das sei nicht passiert, so Brudermüller. Dazu komme ein weltweit schwächeres Wachstum. 40 Prozent des Weltmarkts für Chemie entfalle mittlerweile auf China.

Er zweifle am für China prognostizierten Wachstum von vier Prozent in diesem Jahr. Besonders schwach ist unter anderem die Automobilkonjunktur. Daran hängen 20 Prozent des Geschäfts der BASF, in China sei der Anteil etwas höher, sagte Brudermüller.

Gute Nachrichten hatte Brudermüller in Bezug auf den Transportweg Rhein. Das zuständige Team habe auf die schwierigen Bedingungen im vergangenen Sommer, als wegen der niedrigen Pegelstände die Versorgung mit wichtigen Produkten zum Teil ausfiel, reagiert. Man könne jetzt über mehrere Wochen die Pegelstände prognostizieren und frühzeitig mit der Planung der Logistik darauf reagieren.

Bei kritischen Rohstoffen könne sich die Unterversorgung des vergangenen Jahres nicht wiederholen. Für den Fall der Fälle habe man Flachwasserschiffe gebucht. "Wir sind gut vorbereitet, erwarten aber in den nächsten Wochen keine kritischen Pegelstände."

Der im vergangenen Jahr verkündete Umbau des Konzerns, der ab Ende 2021 Einsparungen von zwei Milliarden Euro jährlich bringen soll, schreitet voran. Bis Ende 2021 sollen weltweit 6000 Stellen gestrichen werden, die Hälfte davon in der Zentrale. Mehr als 1100 Mitarbeiter in Ludwigshafen hätten bereits das Abfindungsprogramm angenommen, sagte Brudermüller. Auch die Chefetage, die den Vorstand bei der Steuerung des Konzerns unterstützt, soll schlanker werden. Hier werden in Zukunft weniger als 1000 Mitarbeiter arbeiten.

