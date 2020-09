Abriss des BASF-Wahrzeichens in Ludwigshafen am 20. August 2013. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF verzichtet überraschend auf das neue Bürogebäude, das als Ersatz für das vor mehr als fünf Jahren abgerissene Friedrich-Engelhorn-Hochhaus am zentralen Tor 2 des Werksgeländes in Ludwigshafen entstehen sollte. "Die Pläne werden nicht verschoben, sondern definitiv ad acta gelegt", kündigten Arbeitsdirektor Michael Heinz und Werkleiter Uwe Liebelt am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an.

Anfang des Jahres hatte es noch geheißen, dass Ende 2020 mit dem Bau des Bürogebäudes begonnen werden solle – es lagen bereits die Ergebnisse eines entsprechenden Architekturwettbewerbs vor. Das Gebäude sollte früheren Angaben zufolge Platz für etwa 200 Büroarbeitsplätze bieten, auch der Vorstand des Dax-30-Konzerns sollte hier untergebracht werden. Doch die Corona-Krise habe alles verändert, sagte Heinz mit Blick auf die vielen BASF-Mitarbeiter, die derzeit im Homeoffice arbeiten. Seit Beginn der Pandemie habe die Entwicklung hin zu mehr mobilem Arbeiten rasant an Fahrt aufgenommen, sagte der Arbeitsdirektor. Der Bedarf an Bürofläche werde perspektivisch zurückgehen. "Aus diesem Grund benötigen wir ein zusätzliches Bürogebäude, wie wir es an Tor 2 geplant hatten, nicht mehr", so Heinz. Bei BASF erstelle gerade eine Arbeitsgruppe ein Zukunftsbild für mobiles Arbeiten. Aus Rückmeldungen aus der Belegschaft wisse man, dass die Mitarbeiter ein Hybrid-Modell aus Homeoffice und Büropräsenz wünschten.

Mit seinen 102 Metern und 25 Stockwerken war das markante Friedrich-Engelhorn-Haus einst das höchste Bürogebäude Deutschlands. Zwar stand der Wolkenkratzer unter Denkmalschutz, doch er war mit Asbest belastet. Zudem drohten Teile der Fassade abzustürzen. Daher genehmigte die Stadtverwaltung vor gut fünf Jahren den Abriss. Die Aktion war allerdings von vielen Emotionen begleitet. Schon seine exponierte Lage am zentralen Eingang zum größten Chemie-Werksgelände der Welt, hatte es zu einem weithin bekannten Wahrzeichen der BASF und Ludwigshafens gemacht.

Grundsätzlich werde an Investitionen in Ludwigshafen aber nicht gerüttelt, versprach Heinz. Der Chemiekonzern hatte sich im Rahmen der im Frühjahr abgeschlossenen Standortvereinbarung unter anderem verpflichtet, jährlich 1,5 Milliarden Euro in das Stammwerk zu investieren.

Anfang 2021 soll beispielsweise mit dem Bau eines neuen medizinischen Zentrums ("Medical Center") begonnen werden. Es soll eine Größe von 11 500 Quadratmetern haben und die bestehende, rund 77 Jahre alte Ambulanz sowie die beiden Rettungswachen vereinen und ersetzen. "Wir sind räumlich an Grenzen gestoßen", sagte Stefan Lang, Chef der medizinischen Abteilung der BASF.

Bis Mitte 2023 soll das medizinische Zentrum fertig sein. Es soll neben der Ambulanz der BASF eine Reihe fachärztlicher Einrichtungen und eine physiotherapeutische Praxis beherbergen. Auch eine Apotheke soll dort ihren Platz finden, außerdem ein Anbieter von Schutzbrillen mit Sehstärke und ein Sanitätshaus, um beispielsweise orthopädische Einlagen für Arbeitsschuhe herzustellen. Bis auf den für BASF-Mitarbeiter reservierten Teil der Arbeits- und Notfallmedizin sollen alle Einrichtungen auch von Bürgern aus der Region genutzt werden können. BASF sei bereits im Gespräch mit potenziellen Partnern, sagte Lang.

Knapp 70 000 arbeitsmedizinische Untersuchungen und Vorsorgemaßnahmen werden pro Jahr in der Ambulanz der BASF durchgeführt. Dazu kommen noch rund 33 000 Mitarbeiter jährlich, die die Akutambulanz in Anspruch nehmen. "In der neuen Einrichtung können wir noch enger mit unseren externen Partnern zusammenarbeiten. Das ist für unsere Mitarbeiter ein großer Vorteil", so Lang.

Update: Mittwoch, 9. September 2020, 16.45 Uhr