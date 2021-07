Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. Schnelle Autos, Motorsport und Hochleistungsfahrzeuge – wer das hört, denkt normalerweise wohl nicht sofort an Nachhaltigkeit und den CO2-Einsparung. Und doch soll bei einem Projekt des Chemiekonzerns BASF und des Autobauers Porsche genau das gelingen: Die Entwicklung von leistungsstarken Batterien mit möglichst niedrigem CO2-Fußabdruck. Die Cellforce Group, ein Joint Venture der Porsche AG und der Customcells Itzehoe GmbH, hat die BASF als exklusiven Zellentwicklungspartner für ihre Lithium-Ionen-Batterie der nächsten Generation ausgewählt, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte.

Im Rahmen der Zusammenarbeit stelle der Chemiekonzern hochenergetische HEDTM NCM-Kathodenmaterialien für leistungsstarke Batteriezellen zur Verfügung, die ein schnelles Laden und eine hohe Energiedichte ermöglichten, hieß es. Hergestellt werden sollen die Hochleistungsbatterien bei der Cellforce Group mit Sitz in Tübingen. Geplant ist, dass die Produktionsanlage von Cellforce 2024 mit einer Anfangskapazität von mindestens 100 MWh pro Jahr in Betrieb geht und Batterien für rund 1000 Motorsport- und Hochleistungsfahrzeuge herstellt.

Ab 2022 will die BASF mit ihren Produktionsanlagen für Vorprodukte für Kathodenmaterialien im finnischen Harjavalta und für Kathodenmaterialien in Schwarzheide (Brandenburg) Batteriematerialien zur Verfügung stellen, die dem Konzern zufolge eine "herausragende Nachhaltigkeitsbilanz" aufweisen. Im Juni erst hatte der Konzern angekündigt, in Schwarzheide am Standort der Anlage für Kathodenmaterialien, eine Prototypanlage für das Batterierecycling zu errichten. Dort sollen Verfahren entwickelt werden, um eine höhere Rückgewinnung von Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan aus ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien zu erreichen. Die gewonnenen Metalle könnten zur Herstellung neuer Kathodenmaterialien verwendet werden und ermöglichten eine Kreislaufwirtschaft für die Batterie-Wertschöpfungskette.

Auch die Produktionsabfälle aus der zukünftigen Batterieproduktionsanlage von Cellforce Group sollen in der BASF-Anlage in Schwarzheide recycelt werden. Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan würden wiederverwertet und in den BASF-Produktionsprozess eingebracht, hieß es. "Mit Batterierecycling können wir sicherstellen, dass wertvolle Materialien im Produktionskreislauf verbleiben und den CO2-Fußabdruck unserer Kathodenmaterialien um voraussichtlich insgesamt bis zu 60 Prozent weiter reduzieren", erklärte Markus Kamieth, Vorstandsmitglied der BASF SE.

"Wir freuen uns, mit Porsche und der Cellforce Group bei der Entwicklung zukünftiger Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge zusammenzuarbeiten und auf unser gemeinsames Ziel einer nachhaltigen Mobilität hinzuarbeiten", ergänzte er. Zudem versprach er dank eines effizienten Herstellungsprozesses, eines hohen Anteils an erneuerbaren Energien sowie kurzer Transportwege einen branchenführend niedrigen CO2-Ausstoß.

Den Klimawandel hatte BASF-Chef Martin Brudermüller kürzlich als "die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts" bezeichnet. Die BASF könne hier einen großen Beitrag leisten: "Der Weg zur Klimaneutralität führt über die Chemie." Immerhin stehe sie am Anfang der Wertschöpfungsketten. Entsprechend hat er für den Konzern Klimaziele ausgerufen, die er selbst als "ehrgeizig" bezeichnete: Bis 2030 soll der weltgrößte Chemiekonzern seinen CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2018 um ein Viertel senken, ab 2050 klimaneutral wirtschaften.

Auch Porsche bekräftigte nun noch einmal, man wolle "2030 als Automobilhersteller insgesamt bilanziell CO2-neutral sein", wie Michael Steiner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Porsche AG, sagte. Ein niedriger CO2-Fußabdruck, Recycling und Nachhaltigkeit stünden daher zunehmend im Vordergrund. "Die Zusammenarbeit mit BASF ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Europäische Quellen für die Materialien Nickel und Kobalt, die damit einhergehende Versorgungssicherheit und die kurzen Transportwege von Schwarzheide nach Baden-Württemberg waren alles wichtige Argumente für die Entscheidung zur Zusammenarbeit mit BASF."