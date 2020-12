BASF-Forscher am Standort Ludwigshafen arbeiten an einem neuen chemischen Verfahren, damit das in einer Batterie enthaltene Lithium in hochreiner Form zurückgewonnen werden kann. Foto: BASF

Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. Der BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller hält zwei Kunststoffflaschen in die Höhe. Eine enthält flüssige Seife, die andere ein Reinigungsmittel. "Solche Produkte zeigen, wie wir im Alltag Ressourcen verbrauchen und Abfälle produzieren", erklärte er in der Pressekonferenz des Chemiekonzerns am Donnerstag. Das Thema der Konferenz ist die Kreislaufwirtschaft. Es stelle sich die Frage "wie schaffen wir es, Abfälle zu vermeiden, und Ressourcen sowie unsere Umwelt zu schonen? Und wie schaffen wir es, dass das Ganze auch bezahlbar und nachhaltig ist?", so Brudermüller weiter.

"Mit der Kreislaufwirtschaft entkoppeln wir wirtschaftliches Wachstum vom Ressourcenverbrauch", so Brudermüller. Wirtschaftliches Wachstum generiert Gewinn, Ressourcenverbrauch schadet Umwelt und Lebensqualität. Das eine ohne das andere zu Stande zu bringen, ist eine der großen Zukunftsaufgaben, der sich unsere Gesellschaften stellen müssen. Denn lineare Wertschöpfungsmodelle enden stets in einer Sackgasse, die sich Abfall nennt. Brudermüller betont, dass sich die BASF als Chemiekonzern auf den Weg gemacht hat, dies zu ändern und sich der Kreislaufwirtschaft als Erfolgsmodell der Zukunft zuzuwenden. Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, hat sich die BASF laut Brudermüller ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis 2025 werde man jährlich 225.000 Tonnen recycelte und abfallbasierte Rohstoffe in neue Produkte umwandeln. Bis 2030 werde man den Umsatz mit Lösungen für die Kreislaufwirtschaft auf 17 Milliarden Euro verdoppeln.

Er nennt einige zentrale Hebel, um eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren: Verbessertes Batterie-Recycling, verbessertes mechanisches Kunststoff-Recycling und verstärkter Einsatz von chemischem Kunststoffrecycling zur Erzeugung von Pyrolyseöl, das wiederum statt Rohöl zur Kunststoffherstellung genutzt werden kann. Beim mechanischen Kunststoffrecycling ist die Sortenreinheit des wiederverwerteten Materials ausschlaggebend für die Qualität des Recycling-Kunststoffes. Kann man die Sortenreinheit nicht garantieren, ist die Qualität des Recycling-Kunststoffes für viele Anwendungen ungeeignet. Mit Hilfe von Additiven, welche die BASF entwickelt hat, kann die Stabilität solcher Recycling-Kunststoffe erheblich verbessert werden. Auch wegen der bisher zu geringen Qualität, werden weltweit pro Jahr nur 50 Millionen Tonnen Kunststoffe mechanisch recycelt. Das sind nur 20 Prozent des gesamten Kunststoffabfalls, wie Brudermüller vorrechnet.

Eine Lawine an Autobatterien wird in Zukunft auf uns zukommen. Bis 2030 wird man mit weltweit 1,6 Millionen Tonnen von überwiegend Lithium-Ionen-Batterien umgehen müssen, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. Darin stecken 160.000 Tonnen an Nickel, Kobalt und Lithium, die man zurück gewinnen muss, will man die weltweit begrenzten Ressourcen dieser Materialien schonen. Auch in diesem Bereich arbeitet die BASF an Recyclingverfahren, welche die Qualität und Reinheit der zurück gewonnen Materialien verbessert. Pilotversuche habe man erfolgreich abgeschlossen und eine Pilotanlage werde bis Ende 2022 in Schwarzheide entstehen. "Damit könne man die Kreislaufwirtschaft im Bereich der Autobatterie Wirklichkeit werden lassen", so die BASF-Expertin Kerstin Schierle-Arendt.

Neben dem Kreislaufswirtschaftsprogramm will sich die BASF auch verstärkt der CO2-Vermeidung widmen. Bis 2030 werde man die CO2-Emissionen je verkauftem Produkt noch einmal um ein Drittel senken. Und darüber hinaus werde man bis Ende 2021 als erstes Chemieunternehmen für alle 45.000 BASF-Produkte einen CO2-Fußabdruck errechnen und Kunden zur Verfügung stellen.