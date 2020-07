Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. Der Chemieriese BASF ist im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Die eingetrübten Erwartungen des Öl- und Gas-Produzenten Wintershall DEA sowie eine schwache Nachfrage der Autoindustrie haben das Geschäft schwer belastet. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die das Unternehmen am Freitag vorgelegt hat. Demnach liegt der Verlust nach Anteilen Dritter bei 878 Millionen Euro. Ein Wert, der die Schätzungen von Analysten weit unterschreitet.

Der Chemiekonzern erklärt den drastischen Rückgang im zweiten Quartal auch mit Abschreibungen auf die Beteiligung Wintershall Dea. Diese Wertberichtigung in Höhe von rund 800 Millionen Euro resultiere aus niedrigeren Öl- und Gaspreisprognosen sowie veränderten Einschätzungen von Reserven, teilte BASF mit. Hier hatte vor einem Jahr dank eines Buchgewinns im Zusammenhang mit der Zusammenführung des Öl- und Gasgeschäfts der Tochter Wintershall mit dem Rivalen Dea noch ein Plus von fast 6 Milliarden Euro gestanden. BASF hatte den eigentlich für die zweite Jahreshälfte geplanten Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens mit dem Finanzinvestor LetterOne im Mai unter dem Eindruck der Corona-Krise auf Eis gelegt. Der Chemiekonzern hält 67 Prozent an Wintershall DEA.

Deutlich zurückgegangen sind im zweiten Quartal auch Umsatz und operativer Gewinn der BASF. Als wesentlichen Grund hierfür führte der Chemiekonzern den Nachfragerückgang aus der Automobilbranche an – der wichtigsten Kundenindustrie des Unternehmens.

Dennoch fielen die Geschäftszahlen operativ besser aus als Analysten erwartet hatten. Die Aktie des Dax-Konzerns drehte daher nach der Vorlage der Zahlen ins Plus, notierte dann jedoch um die Nulllinie herum. Damit kostete das Papier am Nachmittag etwas weniger als 50 Euro.

Bereits bei der virtuellen Hauptversammlung des Chemiekonzerns Mitte Juni hatte BASF-Chef Martin Brudermüller einen Verlust im zweiten Quartal nicht ausgeschlossen. "Wir erwarten bestenfalls ein operatives Ergebnis von einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Es kann auch null sein oder negativ”, hatte er damals vor Aktionären erklärt. Auch mit einer starken Nachfrage aus anderen Segmenten könne der Rückgang in der Automobilbranche in Folge der Corona-Krise nicht ausgeglichen werden.

Im Verlauf des Jahres rechnet BASF zwar mit einer Verbesserung, nicht aber mit einer vollständigen Erholung. Eine konkrete Prognose wagt der Konzern derzeit fürs laufende Geschäftsjahr nicht. "Wir wissen nicht, ob und wann sich die Märkte wieder normalisieren. Und wie sie sich künftig entwickeln", hatte Brudermüller bereits bei der Hauptversammlung gesagt.

Schon vor der Corona-Krise hatte der neue BASF-Chef im vergangenen Jahr begonnen, den Chemieriesen neu aufzustellen. Rund 6000 der weltweit mehr als 117 000 Arbeitsplätze sollen wegfallen, ein großer Teil davon am Stammsitz in Ludwigshafen. Diese Neuaufstellung habe sich in der Krise als "goldrichtig" erwiesen, erklärte Brudermüller beim Aktionärstreffen im vergangenen Monat.

Detaillierte Zahlen zum zweiten Quartal will BASF wie geplant am 29. Juli 2020 vorlegen.

Update: Freitag, 10. Juli 2020, 20 Uhr