Ludwigshafen. (dbe) Die Automobilindustrie ist die wichtigste Branche für die BASF. Das soll nach dem Willen des Konzerns auch so bleiben, wenn immer mehr Menschen E-Autos fahren.

Die BASF reagiert nun auf die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und produziert in Zukunft Batteriematerialien im finnischen Harjavalta. Die Produktionsanlage ist die erste ihrer Art von BASF in Europa. Wie das Unternehmen am gestrigen Dienstag mitteilte, ist der Produktionsstart für Ende 2020 geplant.

In Zukunft sollen jährlich 300.000 E-Autos mit Batteriematerialien von BASF unterwegs sein. Die Anlage ist Teil eines mehrstufigen Investitionsplans über 400 Millionen Euro, den die BASF 2017 vorgestellt hatte.

Der Chemiekonzern kooperiert vor Ort mit dem Bergbauunternehmen Nornickel, die Russen liefern die Rohstoffe Nickel und Kobalt aus einer benachbarten Metallraffinerie. Mit der Investition unterstützt das Unternehmen nach eigener Aussage das Ziel der EU, eine europäische Wertschöpfungskette für die Batterieproduktion aufzubauen.

BASF prüfe derzeit zudem weitere Standorte in Europa für den Bau neuer Produktionsanlagen für Batteriematerialien.