Abriss des BASF-Wahrzeichens in Ludwigshafen am 20. August 2013. Foto: dpa

Ludwigshafen. (mk) Die BASF will Ende dieses Jahres mit dem Bau des neuen Bürogebäudes in Ludwigshafen beginnen, dass das vor rund sechs Jahren abgerissene Friedrich-Engelhorn-Hochhaus ersetzen soll. "Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbes liegen vor", sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht der Rheinpfalz. Unter den eingereichten Entwürfen sei ein Favorit ermittelt worden; mit dem Sieger-Architekturbüro gehe es nun in die Bauplanung. "Die Fertigstellung ist frühestens 2023 geplant." Das hänge natürlich auch von den notwendigen Genehmigungen ab. Wie das neue Gebäude, das Platz für etwa 200 Mitarbeiter bieten soll, aussehen werde, verriet die Sprecherin noch nicht. Es dürfte aber deutlich kleiner als der alte Bau sein.

Mit seinen 102 Metern und 25 Stockwerken war das Friedrich-Engelhorn-Haus einst das höchste Bürogebäude Deutschlands. Der Abriss des denkmalgeschützten Hauses am zentralen Tor 2 des Werksgeländes in Ludwigshafen hatte in der Region für Bedauern gesorgt, weil es als Wahrzeichen der BASF und von Ludwigshafen galt. Allerdings war die Fassade mit Schadstoffen belastet und teilweise einsturzgefährdet.