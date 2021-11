Von Matthias Kros

Ludwigshafen. In der Corona-Krise bietet der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF Geimpften, Getesteten und von Corona genesenen Beschäftigten (3G) eigene Kantinenbereiche an. "Seit Mitte Oktober haben wir in unseren Kantinen am Standort Ludwigshafen 3G-Bereiche, in denen Mitarbeitende nachweisen müssen, dass sie entweder geimpft, genesen oder zeitnah getestet sind", sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag auf Anfrage zu Berichten über entsprechende Modelle in anderen Unternehmen. In den gesonderten Bereichen könnten "Mitarbeitende ohne Mindestabstände an den Tischen essen". Die Sprecherin betonte aber, Nicht-Geimpfte hätten auch künftig Zugang zu Kantinen. Es gebe weiterhin Bereiche, in denen Mitarbeitende ohne Nachweis mit Abstand sitzen und essen könnten, sagte sie.

Als Grund für die Einführung der 3G-Bereiche in den Kantinen nannte sie, dass wieder mehr Beschäftigte auf dem Werksgelände arbeiteten. Dadurch sei in den Kantinen in letzter Zeit oft die Kapazitätsgrenze erreicht worden und viele hätten nur schwer einen Sitzplatz gefunden. "Mit der 3G-Regelung in den ausgewiesenen Bereichen können wir das Sitzplatzangebot drinnen verantwortungsvoll erhöhen".

Am Tag zuvor war bekanntgeworden, dass unter anderem der Leverkusener Bayer-Konzern mehrere Pilotprojekte für Kantinenbereiche nur für Geimpfte und Genesene gestartet habe. Auch der Autobauer Daimler prüft nach eigenen Angaben im Kampf gegen Corona separate Kantinenbereiche für solche Mitarbeiter. "Wir planen ein ähnliches Sitzmodell und prüfen derzeit, inwiefern wir das in den Kantinen an unseren Standorten umsetzen können", teilte eine Sprecherin mit Blick auf Bayer mit. In den Kantinen der SAP in Walldorf gibt es solche getrennten Bereiche einem Sprecher zufolge derzeit nicht. Hier sind die Mitarbeiter ohnehin angehalten, bis Mitte 2022 im Homeoffice zu arbeiten.

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall sieht zwar mögliche Vorteile für Firmen durch getrennte Kantinenbereiche, wenn die Abstandsregel teilweise wegfalle, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Man sehe aber "keine absolut sichere datenschutzrechtliche Grundlage", da Arbeitgeber den Impfstatus der Beschäftigten nicht abfragen dürfen.