Berlin/Heidelberg. (RNZ/dpa) Der bevorstehende Lockdown und das bereits vorher schleppend laufende Weihnachtsgeschäft gefährden dem Handelsverband Deutschland (HDE) zufolge viele Händler in ihrer Existenz. "Wenn dieser harte Lockdown jetzt kommt und womöglich noch weitergeht, sind allein in den Innenstädten 250.000 Arbeitsplätze gefährdet", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der RNZ. "Die jetzt angekündigten Hilfen reichen nicht. Wir erwarten für den Dezember eine Gleichbehandlung mit der Gastronomie. Bis zu 75 Prozent des Umsatzes müssten ausgeglichen werden. Ab Januar sollten die Fixkosten des Einzelhandels als Zuschüsse ersetzt werden".

Mit großer Sorge, aber auch mit Verständnis hat die Wirtschaft der Region auf die Maßnahmen reagiert: "Auch wenn der Beschluss der Ministerpräsidenten nachvollziehbar ist, ist und bleibt er für weite Teile des Handels ein ganz herber Schlag", sagte Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, am Sonntag in Mannheim. "Deshalb erwarten wir jetzt von Politik und Verwaltung, dass alles getan wird, um die Pandemie bis zum 10. Januar 2021 in den Griff zu bekommen und den Handel dann wieder öffnen zu können" .

"Wir bangen aber auch um die Zukunft vieler Händler und unsere Innenstädte. Das Aus im Weihnachtsgeschäft bedeutet für viele unserer Betriebe, dass sie ohne dringend benötigte Liquidität ins neue Jahr starten werden. Wir brauchen deshalb deutliche Verbesserungen bei der Überbrückungshilfe, sonst drohen tatsächlich irreversible Schäden in unseren Innenstädten.", äußerte sich Vizepräsident Hendrik Hoffmann.

"Mit Erleichterung haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Gesetzgeber im Bereich des Mietrechts handeln will. Viele Betriebe können damit hoffen, dass sich in dieser schwierigen Zeit gemeinsam mit ihren Vermietern vielleicht doch noch Lösungen finden lassen, die die bestehende Vertragsbeziehungen langfristig sichern", sagte Sven Rubel, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Nordbaden in Mannheim.

Unterdessen hat das Verkaufsverbot für Silvester-Feuerwerk wegen des harten Corona-Lockdowns die Hersteller von Böllern und Raketen in eine schwere Krise. Im Zweifel drohe die Insolvenz des gesamten Wirtschaftszweigs, erklärte Thomas Schreiber, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI), am Sonntag.

Der Verband fordert einen vollen Ausgleich für die Umsatzverluste im dreistelligen Millionenbereich. Da die Branche 95 Prozent ihrer Jahreserlöse im Dezember erwirtschafte, befürchten Verbandsjuristen, dass Unternehmen bei den Überbrückungshilfen leer ausgehen. "Wir brauchen gesonderte Hilfsgelder, um die 3000 Einzelexistenzen in der Branche zu sichern", erklärte Schreiber.

Nach der Entscheidung von Bund und Ländern, Feuerwerk zunächst nicht verbieten zu wollen, hätten die Firmen mit ihren Auslieferungen begonnen. Nun stehe der Einzelhandel vor dem Problem, was mit den Waren geschehen solle. Da Feuerwerk ein Kommissionsgeschäft sei, müsse der Schaden von der pyrotechnischen Industrie getragen werden.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Branche nach Verbandsangaben rund 130 Millionen Euro Umsatz. Ein Teil davon ist schon weggebrochen, weil es 2020 kaum Bühnen- oder Großfeuerwerke für Veranstaltungen gab.

Der Online-Handel mit Böllern und Raketen ist nach Branchenangaben noch nicht so ausgeprägt wie bei anderen Produkten. Bei größeren Mengen machen die Sicherheitsanforderungen den Versand teuer. Zudem ist eine pünktliche Lieferung nicht in jedem Fall sicher.

Noch bis zuletzt hatte die Pyrotechnik-Branche auf eine Ausnahme für den Fachhandel gehofft. "Verglichen mit anderen Branchen haben wir das Riesenproblem, dass wir erst in den letzten drei Tagen des Jahres unseren Jahresumsatz machen können", hatte Verbandsgeschäftsführer Klaus Gotzen erklärt. Aus Sicht des Verbands sollte eine Ausnahme für den Pyrotechnik-Fachhandel gemacht werden.

Als Teil des harten Lockdowns gegen die Corona-Pandemie hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag den Verkauf von Feuerwerk vor Silvester grundsätzlich verboten.