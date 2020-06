Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Freude währte nur kurz: Gerade mal eine Woche nach der Wiederaufnahme in den S-Dax der Deutschen Börse muss der Finanzdienstleister MLP den Kleinwerteindex schon wieder verlassen. Entsprechende Verwunderung herrschte am Freitag in Wiesloch: "Der Ablauf der Entscheidungsprozesse zur Indexzugehörigkeit hat uns schon ein wenig überrascht", drückte es ein Unternehmenssprecher aus, richtete den Blick aber gleich wieder nach vorn: "Unser Fokus liegt weiterhin auf einer guten operativen Entwicklung von MLP", sagte er.

Erst am 26. Mai hatte die Deutsche Börse die MLP außerplanmäßig in den S-Dax, in dem 70 kleinere Aktiengesellschaften gelistet sind, nachrücken lassen. Am späten Donnerstagabend kam dann nach der vierteljährlichen regelmäßigen Überprüfung der Indizes der Rückzieher: Die MLP muss anderen Platz machen und den S-Dax wieder verlassen. Und dass, obwohl sich bei den Wieslochern in der Zwischenzeit nichts geändert hat, der Kurs der Aktien ist seit der S-Dax-Aufnahme sogar deutlich gestiegen.

Ein Sprecher der Deutschen Börse wollte in dem Hin und Her dennoch kein Kuriosum sehen. Für die Zusammensetzung der Indizes gebe es klare und für alle nachvollziehbare Kriterien wie die Marktkapitalisierung (also der Börsenwert, der sich aus dem aktuellen Kurs und der Anzahl der Aktien ergibt) und den Börsenumsatz der Unternehmen (also wie häufig eine Aktie gehandelt wird). Auf dieser Basis habe es eben für eine dauerhafte Notierung der MLP-Aktien im S-Dax nicht gereicht.

Bei der jüngsten Neubewertung habe außerdem eine Rolle gespielt, dass es mit der Deutschen Pfandbriefbank einen Absteiger aus dem M-Dax gegeben habe, dem nun ein Platz im S-Dax zustehe, den wiederum ein anderer räumen müsse. Dem Vernehmen nach hatten die Wieslocher in puncto Handelsumsatz das Nachsehen. Ihre Mitgliedschaft im S-Dax behaupteten aus der Region dagegen Unternehmen wie Südzucker und Bilfinger aus Mannheim sowie der Heidelberger IT-Spezialist SNP. Dieser hatte Anfang März Heideldruck aus dem S-Dax verdrängt. Wichtig sind die Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

MLP hat eine turbulente Börsengeschichte erlebt, 2001 waren die Wieslocher raketenhaft in den Dax aufgestiegen und zählten damit zu den 30 wertvollsten Unternehmen Deutschlands. Kurz vorher hatte die Aktie ihr Allzeithoch von knapp 170 Euro erreicht. Wenige Monate nach der Aufnahme in den Dax geriet der Finanzdienstleister allerdings ins Visier von Hedgefonds und Leerverkäufern – begleitet von Medienberichten, die Zweifel an der Bilanzierung weckten. Am Ende zeigte sich zwar in Gutachten, dass die Finanztricks grundsätzlich legal waren, das Vertrauen der Analysten war aber verloren.

Im Jahr 2003 folgte deshalb der Abstieg in den M-Dax, Mitte 2010 erschienen die Papiere sogar nur noch im Nebenwerteindex S-Dax, ehe MLP im März 2018 auch diesen Platz verlor und danach in keinem Index der Deutschen Börse mehr vertreten war.

Und so wird es ab dem 22. Juni nun auch wieder sein. Dann nämlich werden die jüngsten Indexveränderungen der Deutschen Börse wirksam. Dass dadurch der Kurs der MLP-Aktie unter Druck geraten könnte, glaubt man bei MLP offenbar nicht. Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg gab am Freitag in einer Pflichtmitteilung bekannt, dass er für rund 250.000 Euro Aktien gekauft habe.