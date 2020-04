Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Die Lockerungsbeschlüsse von Bund und Ländern in der Corona-Krise treffen in weiten Teilen der Geschäftswelt auf heftige Kritik. Denn jeder Tag, den viele Läden geschlossen bleiben müssen, bedeutet weitere Umsatz-Einbußen und gefährdet Tausende Jobs. Es geht um die Existenz kleiner wie großer Unternehmen. "In den letzten vier Wochen ist im Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel ein Schaden von rund 30 Milliarden Euro entstanden. Viele Handelsunternehmen stehen kurz vor der Pleite", sagt Stefan Genth vom Handelsverband HDE. Doch die Beschlüsse von Berlin treffen die Wirtschaftszweige und Firmen verschiedener Größen ganz unterschiedlich:

> Viel Unzufriedenheit: Entsprechend gemischt fallen die Reaktionen in der Wirtschaft aus. Die Kritiker kommen vornehmlich aus dem Mittelstand und besonders hart getroffenen Branchen. "Ich bin tief enttäuscht", sagt beispielsweise Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbandes "Die Familienunternehmer". Die jüngsten Entscheidungen seien "kaum zu ertragen". Sie dürften noch mehr Firmen gefährden. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), hält die Öffnungssignale für zu klein. Sie gäben vielen Betrieben im Handel nicht die notwendige klare Perspektive. Dabei gehe es bei etlichen ums wirtschaftliche Überleben. Sie benötigten einen "Fahrplan Richtung Normalität". Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer bescheinigt Bundesregierung und Ländern dagegen, das richtige Maß bei der Abwägung zwischen Gesundheitsvorsorge und wirtschaftlichen Erwägungen gefunden zu haben. Auch Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer glaubt, die Politik sei bei der "Gradwanderung" auf dem richtigen Weg.

> Etliche Verlierer: Die Verlierer der Berliner Beschlüsse sind in erster Linie Restaurants, Bars, Hotels. Daneben die großen Ladengeschäfte außerhalb des Lebensmittelhandels mit Verkaufsflächen von über 800 Quadratmetern, wie Kaufhäuser, Outlet-Center und Shopping-Malls. Für etliche ist das ein Drama. Sie kämpfen ohnehin oft mit knappen Rücklagen. Auch Großkaufhäuser wie Karstadt plagen nicht erst seit heute Existenzprobleme. Zu den Verlierern zählt zudem alles, was mit Reisen und Tourismus zu tun hat. Konzerne wie Lufthansa oder TUI suchen den Beistand des Staates. Kleinere Pensionen, Gastbetriebe und Hotels haben jedoch kaum Chancen, vom Staat dauerhaft gerettet zu werden. Auch die Veranstalter von Konzerten, Messen und Sportevents bleiben auf der Schattenseite.

> Neue Forderungen: Die vielfältigen und unterschiedlichen Betroffenheiten haben neue Hilfe-Forderungen an den Staat ausgelöst. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA etwa will ein "sofortiges Rettungspaket für die Branche" aus Steuerentlastungen und einem Notfallfonds. Vor allem müsse der Mehrwertsteuersatz auf gastronomische Umsätze unverzüglich auf sieben Prozent reduziert werden, denn sonst drohe eine riesige Pleitewelle mit Entlassungen. Auch aus dem Handel hält man eine Nachjustierung bestehender Hilfeangebote für nötig.