Berlin/Mannheim. (dpa/kla) Spitzenverbände der Wirtschaft haben die Politik in der Corona-Krise vor einem Flickenteppich von Regelungen gewarnt und einen klaren Fahrplan für weitere Lockerungen gefordert. Industriepräsident Dieter Kempf sagte nach Beratungen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin, jede Woche Verlängerung der Einschränkungen sei eine enorme Herausforderung für die Wirtschaft. Ein wirksamer Arbeitsschutz und das Wiederhochfahren der Wirtschaft könnten unter einen Hut gebracht werden, auch wenn es Engpässe bei der Schutzausrüstung gebe.

Auch Wirtschaftsvertreter aus der Region haben am Freitag bei einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz Perspektiven gefordert. Man begrüße, dass ein Teil der Händler ab Montag wieder öffnen dürften, erklärte Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Doch komme es dabei leider zu Wettbewerbsverzerrungen.

Zudem fehle "ein Stufenplan, wie es für größere Handelsbetriebe und für viele andere Branchen, die von Schließungen betroffen sind, weitergehen soll", so Schnabel. Es gebe für diese Branchen wie Gastronomie, Hotellerie, Sport- und Fitnesseinrichtungen, und andere keine klare Perspektive. Zudem sei insgesamt die Frage der Entschädigung für Betriebsschließungen nach wie vor ungeklärt.

Entsetzt über die jüngsten Beschlüsse der Politik zeigte sich Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Gastgewerbeverbandes DEHOGA in Baden-Württemberg: "Ein Drittel unserer Betriebe steht vor dem Aus. Wenn die Politik nicht sofort handelt, rechnen wir mit vielen Firmenpleiten in unserer Branche", sagte sie. "Uns erreichen viele verzweifelte, wütende und frustrierte Mitgliederreaktionen. Es ist für die Betriebe und ihre Mitarbeiter nicht akzeptabel, dass unserem Gewerbe von der Politik überhaupt keine Perspektive aufgezeigt wird. Es gibt keinerlei Aussage zu möglichen Lockerungen für unsere Branche, und es gibt keine Zusagen für weitere, dringend benötigte Hilfen", so von Görtz.

Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden, forderte, dass die in den jetzigen Regelungen angelegten Wettbewerbsverzerrungen schnell beseitigt werden müssten. Kritik gibt es vor allem an der Regelung von Bund und Ländern, dass Geschäfte nur bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern öffnen dürfen – in einigen Bundesländern gibt es bereits Abweichungen. Insbesondere für die Unternehmen, die noch geschlossen bleiben müssten, brauche es mehr denn je eine schnelle Entschädigungszusage und konkrete Öffnungsperspektiven, so Rubel. Wie Schnabel forderte er, dass jedes Unternehmen, das ein effektives Konzept für den Infektionsschutz vorweisen könne, aufmachen dürfe.

Wirtschaftsminister Altmaier sagte, er habe die Wirtschaftsvertreter um Verständnis gebeten, dass darauf geachtet werden müsse, keine Rückschläge im Kampf gegen das Virus zu erleiden. Er werde weitere Gespräche mit der Wirtschaft führen, um einen "Pakt zum Exit" zustande zu bringen, damit die Wirtschaft bald wieder in Fahrt komme.