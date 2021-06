Blick in die Zukunft: Die im Kreis aufgestellte CO2-Berieselungsanlage auf der weinbaulichen Versuchsfläche der Hochschule Geisenheim simuliert die Luft im Jahr 2050 mit einem 20 Prozent höheren Kohlendioxid-Gehalt. In der Versuchsfläche ist der Ertrag höher. Aber auch die Schädlinge wachsen besser. Foto: Andreas Arnold

Von Thomas Veigel

Region. Thomas Seeger nimmt den Klimawandel ernst, aber auch mit Humor: Wo und wie er den Klimawandel besonders spüre? "Am trockener werdenden Gewölbekeller" ist die knappe Antwort des Leimener Winzers. Und welche Maßnahmen ergreift er gegen die Auswirkungen des Klimawandels? "Wir besprühen die Kellerwände."

Banal ist das nicht: Die alten Gewölbekeller müssen feucht sein, denn sonst trocknen die Holzfässer aus. In gefüllten Fässern verdunstet mit zunehmender Trockenheit mehr Wein als in einem Keller mit hoher Luftfeuchtigkeit. Nicht gefüllte Fässer würden relativ schnell undicht und damit unbrauchbar werden.

Wasser ist ein zentrales Thema, wenn man mit Winzern über den Klimawandel spricht. Es hat viel zu wenig geregnet im Schnitt der vergangenen Jahre. Das ist aber nicht alles: Die Niederschläge sind ungleich verteilt, Unwetter mit Hagel und Starkregen nehmen zu, ebenso die Spätfröste, die die oft deutlich früher austreibenden Reben gefährden. Hitzeperioden können Sonnenbrand der Beeren verursachen. Die Liste der Wetterereignisse mit negativem Einfluss auf den Weinbau wird immer länger. Der Austrieb der Reben erfolgt im Schnitt zwei bis vier Wochen früher als vor 30 Jahren, auch der Beginn der Lese hat sich entsprechend nach vorne verschoben. Im "Goldenen Oktober" werden heute meistens nur noch "Rosinen" für Trockenbeerenauslesen geerntet.

Weltweites Thema

Der Klimawandel beschäftigt die Winzer in allen Weinbaugebieten der Welt. Gemeinsam ist allen Anbaugebieten die Verschiebung: Man geht in immer höhere Lagen, bis an die Waldränder. Auch die Anbaugebiete verschieben sich: Auf der Südhalbkugel, in Chile und in Neuseeland wandert der Weinbau immer weiter in den Süden, auf der Nordhalbkugel geht es nordwärts. England ist die neue Champagne, der südschwedische Weinbauverband wächst und sogar in der Nordsee wird auf der Insel Sylt Wein angebaut. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird der Weinbau – den es im 16. Jahrhundert schon gab – wiederbelebt.

Im Moment hält das Deutsche Weininstitut die deutschen Winzer noch für die Gewinner des Klimawandels. Höhere Temperaturen würden einen höheren Reifegrad der Trauben bedeuten, was die Weinqualität verbessere. Das mag für einige kalte Lagen stimmen. Am Kaiserstuhl führt das zu Grauburgundern und Spätburgundern mit Alkoholgehalten von bis zu 16 Prozent. Mit Qualität hat das nichts mehr zu tun. Das schöne Wetter verführt immer noch viele Winzer, die Trauben zu lange hängen zu lassen. In sehr vielen Weingütern gibt es mittlerweile brandige Weißweine mit 14,5 und mehr Prozent Alkohol. Freude am Weingenuss will sich da nicht einstellen.

Und im Süden Europas? Aus Spanien und Südfrankreich hört man von Winzern, die nur noch in der Nacht lesen.

Kraichgau

Auch für Claus Burmeister, Geschäftsführer der Weingüter Heitlinger und Burg Ravensburg im Kraichgau, ist die "derzeitige Situation für den Weinbau in Baden positiv." Man müsse allerdings einiges anders machen als früher. Burmeister betrachtet den Weinbau auch vom Ergebnis her: Um die Alkoholgehalte moderat und die Säurewerte hoch genug zu halten, dürften die Trauben nicht überreif werden.

Burmeister ist verantwortlich für über 100 Hektar Rebfläche. Sein Rezept gegen die Auswirkungen des Klimawandels ist die Bewässerung und ein systemischer Ansatz im biologischen Weinbau: "Insbesondere durch den biodynamischen Anbau stärken wir das ganze System und können die Vorteile der veränderten Bedingungen besser nutzen." Und gegen die Nachteile arbeiten Burmeister und sein Team mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen.

Zentral ist für Burmeister, die Verdunstung des weniger werdenden Wassers im Boden zu verringern. Wichtig sei der Humusaufbau mit eigenem Kompost, das erhöhe die Wasserhaltefähigkeit. Die Böden sind außerdem begrünt. Darauf verlässt sich Burmeister aber nicht mehr alleine. Weil hinter den Weingütern ein finanzstarker Investor steht, konnte massiv in Bewässerungsanlagen investiert werden: 40 Kilometer Zu- und Verteilerleitungen und über 300 Kilometer Leitungen in den Reihen versorgen die Reben bei Bedarf mit Wasser. Dürrejahre schrecken Burmeister also nicht mehr. Bewässerung, so Burmeister, könne durch das geförderte Wurzelwachstum insgesamt sogar Wasser sparen.

Badische Bergstraße

An der Bergstraße fällt zunächst einmal auf, dass viele Winzer nichts von der Wasserhaltekraft von Begrünungen unter den Reben halten – oder wissen. Da wird immer noch mit Glyphosat totgespritzt, was grün werden könnte. Ein ökologisches und weinbauliches Unding. An der Hessischen Bergstraße, wo vor allem die Genossenschaftswinzer sehr gerne die chemische Keule schwingen, gab es unlängst bei einer Begehung heftige Kritik von Bernd Neckerauer, Weinbaufachmann beim Regierungspräsidium Darmstadt. Neckerauer monierte sehr deutlich den übertriebenen Herbizid-Einsatz und die großflächige komplette Ausrottung von insektenfreundlichen Blühpflanzen.

Für Thomas Seeger aus Leimen waren Herbizide und Insektizide noch nie ein Thema. Seine Weinberge sind begrünt und der jahrzehntelange Humusaufbau mit eigenem Kompost sorge für eine "enorme" Wasserhaltekraft. Mit den angebauten Rebsorten kommt Seeger genau wie Burmeister gut zurecht. Die Burgunder-Sorten und der Riesling haben – noch – keine Probleme. Seeger baut mittlerweile auch Sauvignon Blanc, Merlot und Syrah an, Burmeister testet pilzwiderstandsfähige Sorten.

Um den Alkoholgehalt niedrig zu halten und den Sonnenbrand der Beeren zu vermeiden, wird das Laub nicht zu stark entfernt. Mit ständiger Oechslekontrolle und Geschmacksproben wird der optimale Lesezeitpunkt bestimmt. Auch in heißen Jahren gelingen im Hause Seeger Weine mit 12 bis 12,5 Prozent Alkohol.

Monica Cassino aus dem Piemont, Niko Brandner von der Hessischen Bergstraße, Thomas Seeger von der Badischen Bergstraße und Claus Burmeister aus dem Kraichgau (von links oben im Uhrzeigersinn): Der Klimawandel verändert die Arbeit im Weinberg und im Keller. Fotos: Veigel

Hessische Bergstraße

Für Niko Brandner vom Sektgut Griesel & Compagnie in Bensheim sind die Hauptthemen des Klimawandels in Bezug auf den Weinbau Hitze und Trockenheit. Wasserhaltekapazität und Vermeidung von Wasserverlusten sind ein ständiges Thema. Die Burgundersorten stecken den Klimawandel bisher besser weg als Riesling, meint Brandner. Der Riesling wird in die kühleren Lagen wandern, er kämpft am schwersten mit dem Klimawandel. Versuchsweise haben Niko Brandner und Rabea Trautmann vom Schwesterweingut Schloss Schönberg auch Chenin Blanc und Syrah angebaut. Letztere nennt Brandner eine "optimistische" Sorte: Der Name kommt daher, weil die Stomata, die Spaltöffnungen an den Blattunterseiten zur Regulierung der Abgabe von Sauerstoff und Wasserdampf und der Aufnahme von Kohlendioxid, auch dann noch geöffnet bleiben, wenn es sehr trocken und heiß ist. Die Pflanze arbeitet also weiter und kann auch noch letzte Feuchtigkeitsreserven aus dem Boden mobilisieren. Andere Sorten schalten dann auf Notreserve und werden schnell gestresst und ausgezehrt.

Trauben für die Sektherstellung werden früher gelesen, denn ein Grundwein für guten Schaumwein sollte nach Möglichkeit nicht mehr als 10,5 Prozent Alkohol haben, weil er durch die zweite Gärung in der Flasche noch einmal um etwa 1,5 Prozentpunkte zulegt. "Wir lesen mittlerweile schon im August – das ist schon krass im Vergleich zu den letzten zehn bis zwanzig Jahren." Und weil die Tage im August noch sehr warm sein können, und die Trauben möglichst kühl in den Keller kommen sollen, wird schon im frühen Morgengrauen gelesen. Einige Winzer kühlen sogar die Behälter für die Trauben.

Piemont

Monica Cassino hat an der Hochschule Geisenheim Weinbau studiert und ist ins Familienweingut La Castella in Roddino im italienischen Piemont eingestiegen. Auch dort, am südlichen Fuß der Alpen, ist der Klimawandel ein Thema. "Die Weinberge werden immer höher angebaut, auf 600 bis 800 Meter Höhe", sagt sie. "Dort ist es ein bisschen kühler und nicht so trocken." Sogar Wälder werden für den Anbau von Wein gerodet. Früher sei immer darauf geachtet worden, die Weinberge in Süd-West-Lagen anzubauen, heute werden sogar auf Nord-Ost-Hängen Reben gepflanzt. Die Weinberge von La Castella liegen auf etwa 550 Meter Höhe, da sei der Klimawandel noch nicht so deutlich spürbar wie in Alba oder Barolo auf 200 bis 300 Meter Höhe.

Neben der Begrünung der Böden und der Erhaltung einer ausreichenden Laubwand arbeitet Monica Cassino auch mit Netzen. Die Netze seien eigentlich als Schutz vor Hagel gedacht, "aber gegen die Sonne helfen sie auch." Die Sonne brenne sehr stark in den letzten Jahren. Auch deshalb sei die Begrünung unter den Reben wichtig: "Sie schluckt die Sonneneinstrahlung und verringert die Reflektion, was zu einem kühleren Mikroklima in der Traubenzone führt."

Der Rebsortenspiegel im Piemont habe sich noch nicht geändert. Man passe die Arbeitsweise an den Klimawandel an, dadurch kommen auch die Rebsorten damit zurecht. Der Lesezeitpunkt ist auch im Piemont verschoben. "Vor zehn Jahren haben wir den Nebbiolo immer mit dem ersten Nebel gelesen. Seither entweder im starken Regen oder in der warmen Sonne." Allzu hohe Alkoholgehalte will Monica Cassino neben der früheren Lese mit Beschattung und einer guten Durchlüftung der Weinberge erreichen.

Champagne

In der Champagne hat sich die Lese in 30 Jahren um 18 Tage nach vorne verschoben. 2003, weiß Gerhard Eichelmann, Autor von Standardwerken zum Champagner, sei das erste Jahr mit Erntebeginn im August gewesen. Der Lesezeitpunkt wird anhand der Säure bestimmt: Sobald diese abnimmt, geht es los. Von den Rebsorten sei der Chardonnay besonders betroffen, weil er früher austreibt. Die zunehmende Trockenheit sei ideal für den Bioweinbau. Auch in der Champagne würden immer mehr Winzer auf biologischen Abbau umstellen.

Gute Winzer, so die Erfahrung von Eichelmann, kommen in allen Anbaugebieten mit dem Klimawandel zurecht. Man könne im Weinberg dagegen arbeiten. Die Frage ist: Wie lange noch?