Von Barbara Klauß

Heidelberg. Bei vielen Unternehmen steht Klimaschutz inzwischen weit oben auf der Agenda. Die Konzerne scheinen sich bei ihren Klimazielen fast zu überbieten: Der fossile Energieriese BP will bis 2050 klimaneutral sein, der IT-Konzern Microsoft und der Pharma- und Chemiekonzern Bayer bis 2030. Wie begegnen die Unternehmen der Region diesem Thema?

> BASF: Für den Chemiekonzern sei Klimaschutz ein zentrales Anliegen und Teil der Unternehmensstrategie, teilt ein Sprecher mit. Seit 1990 sei es durch hohe Investitionen gelungen, die Treibhausgasemissionen um rund 75 Prozent zu senken. Wie viel der Konzern genau in die Verringerung des CO2-Ausstoßes steckt, sei schwer zu beziffern. Er spricht von nicht unerheblichen Teilen der Investitionen in Forschung (2 Milliarden Euro), neue Anlagen und Effizienzmaßnahmen. Ein zentrales Ziel der BASF sei es, bis 2030 CO2-neutral zu wachsen, so der Sprecher. Hierfür würden kontinuierlich Prozesse optimiert und fossile Energiequellen schrittweise durch erneuerbare ersetzt. Zudem wolle der Konzern neue Produktionsverfahren entwickeln. "Um die Emissionen weiter signifikant zu senken, benötigen wir neue, innovative Prozesse", so der Sprecher. "Daran forschen wir."

> Daimler: Bei Daimler Trucks und Daimler Buses begegnet man dem Thema auf zwei Ebenen: Zum einen sollen bis 2022 alle deutschen und europäischen Werke über eine CO2-neutrale Energieversorgung verfügen – ihre elektrische Energie also aus regenerativen Quellen beziehen, wie ein Sprecher mitteilt. Zum anderen will Daimler Trucks bis 2039 in Nordamerika, Europa und Japan nur noch Neufahrzeuge anbieten, die im Fahrbetrieb CO2-neutral sind. 2020 und 2021 investieren Daimler Trucks und Daimler Buses dem Sprecher zufolge gemeinsam durchschnittlich rund 1,7 Milliarden Euro pro Jahr in Forschung- und Entwicklung.

> Fuchs Petrolub: Der Mannheimer Schmierstoffkonzern produziert eigenen Angaben zufolge bereits CO2-neutral – zumindest, was die Abläufe auf den Werksgeländen betrifft. Das Mannheimer Unternehmen erreicht das, indem es "noch nicht vermiedene CO2-Emissionen durch Kompensationsmaßnahmen ausgleicht" – also in Klimaschutzprojekte investiert.

> HeidelbergCement: Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat in den vergangenen zehn Jahren eigenen Angaben zufolge mehr als eine Milliarde Euro allein in Europa in energieeffizienzsteigernde und emissionsmindernde Maßnahmen gesteckt. Bis 2030 will der Konzern 80 Prozent seines Forschungs- und Entwicklungsbudgets für die Entwicklung nachhaltiger Produkte, wie Betone mit niedrigerer CO2-Bilanz, einsetzen, erklärt ein Sprecher. "Bis spätestens 2050 werden wir unsere Vision eines CO2-neutralen Betons verwirklichen." Darüber hinaus erforsche das Unternehmen in mehreren Pilotprojekten weitere Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen. HeidelbergCement setzt vor allem auf eine Steigerung der Energieeffizienz aller Produktionsanlagen, auf alternative Roh- und Brennstoffe (insbesondere Biomasse wie etwa Klärschlamm), und die Ersetzung des CO2-intensiven Klinkers im Zement.

> Heidelberger Druckmaschinen: Die jährlichen Investitionen des Druckmaschinenherstellers für den Umweltschutz, die unter anderem dazu beitragen, langfristig die CO2-Emissionen zu reduzieren, liegen einem Sprecher zufolge bei einem mittleren einstelligen Millionenbetrag. Um den Energieaufwand zu senken, setzt Heideldruck am Standort Wiesloch seit 2012 auf eine Kraft-Wärme-Kopplung. Zudem sei beim Bau des neuen Innovationszentrums am Standort ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt worden, der eine effiziente, verbrauchsoptimierte Infrastruktur beinhalte sowie die Eigenproduktion von Strom mit der Photovoltaikanlage auf dem Hallendach.

> MVV: Der Mannheimer Energiekonzern MVV habe seine komplette Unternehmensstrategie seit Jahren an der Umsetzung der Energiewende ausgerichtet, erklärt ein Unternehmenssprecher. "Wir werden in den nächsten Jahren rund 3 Milliarden Euro in die Umsetzung der Energiewende sowie in eine nachhaltige und zukunftssichere Energieversorgung investieren", fügt er hinzu.

> Roche: "Wir gehen bewusst mit unseren Ressourcen um", erklärt Martin Haag, Leiter des Mannheimer Roche-Werkes. "Wir investieren seit Jahren massiv in nachhaltige Projekte, mit denen wir unseren Einfluss auf die Umwelt reduzieren." Konkrete Summen kann eine Sprecherin allerdings nicht nennen, da es sich um eine Vielzahl von Projekten in verschiedensten Bereichen handle. Doch habe der Mannheimer Campus seinen CO2-Ausstoß von 2018 auf 2019 um fast zwei Drittel gesenkt – etwa, indem das Unternehmen Ökostrom bezieht und Dampf aus dem Müllheizkraftwerk der MVV auf der Friesenheimer Insel. Zudem investiere man stark in E-Mobilität für den Fuhrpark.

> SAP: Für die Wirtschaft sei der Klimawandel eine große Herausforderung, hat SAP-Co-Chef Christian Klein kürzlich dem "Handelsblatt" gesagt. "Nachhaltigkeit gewinnt weiter an Bedeutung, weil die Konsumenten und Mitarbeiter viel stärker darauf achten werden." Für SAP ist das seiner Ansicht nach auch eine Geschäftschance: SAP bietet Software, mit der Kunden die CO2-Bilanz ihrer Wertschöpfungskette feststellen und daran ihre Entscheidungen ausrichten können.

Wie viel SAP in die Verringerung der CO2-Emissionen investiert, verrät der Konzern nicht. Doch beabsichtige der Konzern unter anderem IT- und Kommunikationstechnologien weiter auszubauen, um Geschäftsreisen zu vermeiden; zudem den Ausbau der Elektrofahrzeuge in der Firmenwagenflotte oder die Erweiterung der E-Ladesäulen bei SAP.