Von Matthias Kros

Mannheim. Der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) steht vom sogenannten Schienenkartell um den Essener Stahlkonzern ThyssenKrupp Schadenersatz zu. Ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Mannheim aus dem Jahr 2017 sei inzwischen rechtskräftig, teilte eine Sprecherin des Bundesgerichtshofs (BGH) am Dienstag in Karlsruhe auf RNZ-Anfrage mit. Die beklagten Kartellmitglieder waren bereits 2019 mit ihrer Berufung vor dem Kartellsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe (OLG) gescheitert. Weil dieses Gericht keine Revision zuließ, hatten die Beklagten eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH eingelegt.

Doch auch diese ist jetzt gescheitert. In einem nicht näher begründeten Beschluss vom 8. Juni 2021 habe der BGH die Beschwerde der Beklagten gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen, erklärte die Gerichtssprecherin. Die RNV-Klage gegen das Schienenkartell sei damit "dem Grunde nach gerechtfertigt", fügte ein Sprecher des OLG Karlsruhe hinzu. Über die Höhe des fälligen Schadenersatzanspruchs werde erstinstanzlich nun wiederum das Landgericht Mannheim zu entscheiden haben.

Die RNV mit Sitz in Mannheim hatten ihre Klage gegen die Kartellmitglieder bereits 2015 eingereicht. Insgesamt geht es um rund 100 Neubau- und Instandhaltungsprojekte aus den Jahren 2001 bis 2011, bei denen das Verkehrsunternehmen zu viel Geld für Schienen, Schwellen und Weichen gezahlt haben will. Den dadurch entstandenen Schaden hatte die RNV auf knapp zehn Millionen Euro beziffert.

Das Bundeskartellamt hatte das Schienenkartell bereits 2011 aufgedeckt und zwei Jahre später Bußgelder in Höhe von 232 Millionen Euro verhängt, rund 191 Millionen Euro entfielen auf ThyssenKrupp. Die beteiligten Stahlhersteller hatten sich nach den Erkenntnissen der Kartellwächter mindestens ein Jahrzehnt lang abgesprochen und ihren Kunden überhöhte Rechnungen gestellt. Neben dem Bußgeld kommen auf die Kartellmitglieder nun Schadenersatzforderungen betroffener Unternehmen zu, allen voran natürlich die Deutsche Bahn, die sich mit ThyssenKrupp bereits 2013 auf einen millionenschweren Vergleich einigte. Zu den Betroffenen zählt aber auch die RNV, die in einem ersten Prozess 2017 vor dem Landgericht Mannheim grundsätzlich Recht bekam, mit der jüngsten Entscheidung des BGH ist dieses Urteil nun rechtskräftig.

Tobias Weisbrod, Leiter des Bereichs Recht und Versicherungen der RNV, sprach am Dienstag von einem "sehr erfolgreichen Schlusspunkt des Verfahrens", der auch Signalwirkung für die zahlreichen anderen Verfahren gegen das Schienenkartell haben könne. Er sei nun hoffnungsfroh auch was die Höhe des Schadenersatzanspruchs angehe. "Wir fühlen uns sehr sicher", so Weisbrod mit Verweis auf ein Gutachten, dass man dafür habe erstellen lassen. Einen Termin für die anstehende Verhandlung vor dem Landgericht Mannheim gibt es bislang aber noch nicht.

Die RNV ist bundesweit das siebtgrößte Nahverkehrsunternehmen und betreibt die Stadtbahn-, Straßenbahn- und Buslinien in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Mit rund 200 Kilometer Schiene verfügt das Unternehmen zudem über eines der längsten zusammenhängenden Netze in Deutschland. Die Verkehrsbetriebe beschäftigen etwa 2000 Mitarbeiter und transportieren nach eigenen Angaben täglich rund 570.000 Fahrgäste. Begründer und Gesellschafter sind die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg.