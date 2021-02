Kirchardt. (zy) Die Firma Kaco in Kirchardt hat ihre Unternehmensspitze neu aufgestellt: Mit Wirkung vom 1. Februar wurden Richard Ongherth, Yanfang Sun und Gernot-Alois Feiel zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt.

Der neue Hauptgeschäftsführer (CEO) Richard Ongherth ist seit mehr als 25 Jahren im Unternehmen, hat in den vergangenen zwölf Jahren als Geschäftsführer den operativen Bereich erfolgreich geleitet und nun den Posten von Johannes Helmich übernommen, der vor eineinhalb Jahren an die Unternehmensspitze gerückt war, sich nun aber anderweitig orientiert und Kaco verlässt.

In Ongherths Verantwortung lagen bisher die Produktionswerke in Europa, China und USA. "Ich bin stolz auf das, was wir bis jetzt erreicht haben und freue mich auf meine neue Aufgabe. Zusammen mit Frau Sun, Herrn Feiel und dem gesamten Team wollen wir die Kaco als attraktiven Arbeitgeber sowie global agierenden Zulieferer und Entwicklungspartner auf Systemebene etablieren", äußerte sich Ongherth.

Die Kaufmännische Geschäftsführerin (CFO) Sun kennt Kaco bereits seit vielen Jahren aus ihrer Tätigkeit beim Zhongding-Konzern, der chinesischen "Mutter" von Kaco. Sie ist seit einem Jahr als CFO im Unternehmen tätig und verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzbereich. Sie sagt: "Kaco ist langfristig finanziell stabil und erfolgreich aufgestellt. Wie wir im vergangenen Jahr sehen konnten, sind es diese Schlüsselfaktoren, die die Firma Kaco auch in Krisen besonders widerstandsfähig machen."

Neu in der Geschäftsleitung ist Feiel, der als Werksleiter seit sechs Jahren erfolgreich das österreichische Werk in St. Michael im Lungau leitet. Feiel übernimmt als Generaldirektor (COO) die Leitung der operativen Einheiten mit Fokus auf die Weiterentwicklung der Fertigungstechnologien und -strategien.

Kaco hat acht Werke in Deutschland, Österreich, Ungarn, China und den USA und liefert seine Produkte in die ganze Welt. Als enger Partner der Automobil- und Zulieferindustrie ist das Unternehmen stark von der Entwicklung dieser Branchen abhängig. Vor allem die Autobauer stehen seit Monaten unter erheblichem Druck, was auch an den Zulieferern nicht spurlos vorbeigeht. Die neue Kaco-Geschäftsleitung zeigt sich in einer Mitteilung jedoch zuversichtlich, gemeinsam die anstehenden Herausforderungen zu meistern und den Grundstein für eine strategische Neuausrichtung und erfolgreiche Zukunft des Dichtungsexperten zu legen.

Die Kaco GmbH & Co. KG. gehört seit ihrer Übernahme im Jahr 2014 zur Zhongding-Gruppe und ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Dichtungen. Ende 2018 wurden alle deutschen Werke – auch das bisherige aus dem nahen Heilbronn – am Standort Kirchardt vereint (RNZ berichtete). Auch die Fertigung von Stahlteilen und der Werkzeugbau sind in Kirchardt angesiedelt, da Kaco, vor allem aus Gründen der höheren Flexibilität, fast alle benötigten Formgebungswerkzeuge selbst herstellt. Das Unternehmen beschäftigt in Kirchardt derzeit rund 570 Mitarbeiter und ist der größte Arbeitgeber im Ort.

Die Unternehmensgruppe Zhongding vereint mehr als 30 Tochtergesellschaften in China sowie zehn weitere Tochtergesellschaften im Ausland unter ihrem Dach. Zhongding gilt als Marktführer der Gummi-Unternehmen in China, die keine Reifenhersteller sind, und rangiert weltweit auf dem 18. Platz.