Frankfurt/Stuttgart/Mannheim. An den größeren deutschen Flughäfen gibt es wegen der Corona-Krise kaum noch Starts und Landungen. In der letzten März-Woche (23. bis 29. März) ist die Zahl der abgefertigten Passagiere auf nur noch knapp 206.000 gesunken, wie der Flughafenverband ADV am Donnerstag berichtete. Das entspricht noch 5 Prozent des Wertes aus dem Vorjahr. Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt wird eines seiner beiden Passagier-Terminals am kommenden Dienstag vorläufig schließen. Die Lufthansa verlängerte ihren Rumpf-Flugplan um zwei Wochen bis zum 3. Mai. Alle vorherigen Flüge aus dem regulären Plan wurden bis zu diesem Termin annulliert.

Der Stuttgarter Flughafen wird wegen der Corona-Krise ab Montag für gut zwei Wochen geschlossen. Die Einstellung des Flugbetriebs sei vom 6. bis zum 22. April genehmigt, teilte das baden-württembergische Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Die Schließung sei eine Folge der derzeitigen Corona-Pandemie.

Der City Airport Mannheim hat bis zum 19.4. die Betriebszeiten eingeschränkt. Außerhalb dieser Zeiten sei der Regionalflughafen zwar jederzeit nutzbar, es müsse allerdings vorher eine Genehmigung eingeholt werden, sagte Flughafen-Chef Dirk Eggert. Der Betrieb der regionalen Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air ruht bereits.

Die Deutsche Flugsicherung erwartet nur eine langsame Erholung des Flugverkehrs nach der Corona-Krise. In diesem Jahr würden nach einem Planungsszenario im monatlichen Vergleich keine 80 Prozent der Vorjahreswerte mehr erreicht, sagte DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle am Donnerstag in Langen.