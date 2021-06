Ladenburg. (mk) Durch die jüngste Kapitalerhöhung ist der Anteil von SAP-Mitgründer an dem börsennotierten Biotechnologieunternehmen Heidelberg Pharma AG mit Sitz in Ladenburg unter die Marke von 70 Prozent gefallen. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die Börse von Montag hervor. Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche im Rahmen der Kapitalerhöhung 20 Millionen Euro erlöst. Dabei waren neue, auf Biotechnologie spezialisierte Investoren eingestiegen, darunter der Polar Capital Biotech Investment Fund und Invus. Auch Hopp hatte in diesem Zuge nochmal etwa 12 Millionen Euro investiert, sein Anteil sank trotzdem von knapp 77 auf nur noch 69,6 Prozent.

Das Biotechnologie-Unternehmen forscht in der Krebstherapie und will das jüngst erzielte Geld auch hierfür verwenden.