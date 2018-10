Basel/Mannheim. (dpa/dbe) Der Schweizer Pharmakonzern Roche bleibt dank neuer Medikamente im Aufwind. Konzernchef Severin Schwan sieht den Konzern damit nach neun Monaten weiter auf Kurs zu den - bereits zweimal angehobenen - Jahreszielen, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens von Mittwoch hervorgeht. Der Pharmakonzern peilt im Gesamtjahr ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an, der bereinigte Gewinn je Aktie soll sogar um etwa 15 Prozent steigen. Dabei hatte Schwan ursprünglich auf ein Übergangsjahr eingestellt, doch einige neu zugelassene Medikamente entpuppen sich zunehmend als Motor.

Zwischen Januar und September legte der Umsatz um sieben Prozent auf knapp 42,1 Milliarden Schweizer Franken (36,7 Milliarden Euro) zu. Den Schub verdankte Roche vor allem neu eingeführten Medikamenten wie Ocrevus (Multiple Sklerose) und den Krebsmitteln Perjeta, Alecensa und Tecentriq. Teilweise werden diese Mittel am Mannheimer Standort abgefüllt und in alle Welt verschickt.

Von einem "tollen Ergebnis" nach drei Quartalen sprach auch Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbH. Die Verkäufe der für Mannheim wichtigen Divisionen erhöhten sich laut Roche bei Pharma um sieben Prozent und sechs Prozent bei Diagnostics. "Mit Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Vertrieb ist der Standort Mannheim an der gesamten Wertschöpfungskette beteiligt und trägt dazu bei, dass Diagnostika und Medikamente von Roche Patienten in aller Welt erreichen". sagte Redeker.

Die Diagnostik-Sparte wächst laut Roche vor allem dank der anhaltend guten Entwicklung der Immundiagnostik. Dafür werden in Mannheim Teststreifen, Reagenzien und Lösungen für den weltweiten Markt produziert, abgefüllt, verpackt und versandt.

In Mannheim arbeiten für den Schweizer Konzern aktuell fast 8200 Mitarbeiter. Im September starteten 85 neue Auszubildende und Studierende bei Roche in Mannheim. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen kräftig in den Standort investiert, zuletzt wurden Bauprojekte für 400 Millionen Euro abgeschlossen.