Von Barbara Klauß

Mannheim. Seinen Einstieg als Südzucker-Chef hatte sich Niels Pörksen anders vorgestellt. Gerade hatte er Anfang März das Amt übernommen, da wirbelte die Corona-Pandemie alles durcheinander – mit unabsehbaren Auswirkungen, auch für Europas größten Zuckerproduzenten. Dessen Konzernstrategie wolle er nun "nachschärfen und konkretisieren", erklärte der 57-jährige promovierte Agrarwissenschaftler gestern bei einer Telefon-Konferenz mit Journalisten. "Das Potenzial der Südzucker ist groß." Wohin sich das Unternehmen genau entwickeln soll, das soll nun in den kommenden Monaten erarbeitet werden.

Der neue Chef verteidigte jedoch Restrukturierung in der Zucker-Sparte, die sein Vorgänger Wolfgang Heer noch eingeleitet hatte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war es erneut diese Sparte, die die Bilanz verhagelte – mit einem operativen Ergebnis, das ähnlich schlecht ausfiel wie im Vorjahr. Schuld waren der anhaltend schwache Zuckerpreis und die schlechte Ernte. Er wolle weiter daran arbeiten, in diesem Bereich Kosten zu senken, erklärte Pörksen nun am Donnerstag.

Südzucker-Chef Niels Pörksen. Foto: zg

5 der 28 Zuckerwerke wurden inzwischen geschlossen. Durch den Kapazitätsabbau im Umfang von 700.000 Tonnen Zuckerrüben spart das Unternehmen, das sich nun auf den europäischen Markt fokussiert, 100 Millionen Euro pro Jahr ein.

Um weitere 30 Millionen Euro will Südzucker die Ausgaben reduzieren, indem Stellen in der Verwaltung abgebaut werden. Wie viele der rund 500 Mitarbeiter in der Zentrale in Mannheim und der rund 300 in den Verwaltungen der deutschen Werke davon betroffen sein werden, dazu äußerten sich Pörksen und Finanzvorstand Thomas Kölbl gestern auf Nachfrage nicht. Derzeit liefen Gespräche mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften, hieß es. Der Stellenabbau solle möglichst sozialverträglich gestaltet werden."Das ist eine deutliche Härte gegen Mitarbeiter", sagte der neue Vorstandsvorsitzende. "Aber es ist ein notwendiger Schritt, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern." Auch bei Logistik, Vertrieb und zentralem Einkauf soll weniger ausgegeben werden.

Als eine der Stärken des Unternehmens bezeichnete Pörksen die breite Aufstellung des Konzerns – und schloss auch einen Ausbau dieser verschiedenen Geschäftsbereiche nicht aus. Nun, in der Corona-Krise, zahle sich diese Diversität besonders aus, meinte der Südzucker-Chef, da sich die Pandemie und die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Krankheit sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Geschäftsbereiche auswirke. So sei in der Zeit des Lockdowns die Ethanol-Nachfrage für Auto-Kraftstoffe eingebrochen, was sich bei der Konzerntochter CropEnergies mit Sitz in Mannheim bemerkbar machte. Andererseits sei Ethanol als Grundstoff für Desinfektionsmittel nun stärker gefragt.

Zwar sei wegen der Schließung der Cafés und Restaurants die Nachfrage nach Portionsartikeln zurückgegangen, doch sei auf der anderen Seite der Absatz von Zucker, Fruchtzubereitung gestiegen. Vor allem Tiefkühlpizzen der Tochter Freiberger seien "gerade in dieser besonderen Situation besonders nachgefragt", wie Pörksen sagte. Befeuert wird die Nachfrage noch durch eine neue und ungewöhnliche Werbeaktion: Gerade erst hat Freiberger gemeinsam mit der Universal Music Group & Brands (UMGB) und dem Rapper Capital Bra Tiefkühlpizzen auf den Markt gebracht, darunter die "Gangstarella”, die "übertrieben krass” schmecken soll. Der Absatz in den ersten Tagen habe alle Erwartungen übertroffen, hieß es gestern.

Und so blickt das Management – trotz der Unwägbarkeiten der Corona-Krise – zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. Der Zuckerpreis steigt allmählich, die Sparmaßnahmen sollen sich im zweiten Halbjahr bezahlt machen. Die Tiefkühlpizzen verkaufen sich gut. Und auch beim Bioethanol der Konzerntochter Crop-Energies, das dem Kraftstoff E10 beigemischt wird, hofft das Management auf eine zunehmende Nachfrage.

Für das seit März laufende Geschäftsjahr 2020/21 prognostiziert der Konzern Erlöse von bis zu 7,2 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 300 bis 400 Millionen Euro. Bei diesen Zahlen, betonten der Vorstandsvorsitzende und der Finanzchef jedoch, seien die Effekte durch die Corona-Krise noch nicht berücksichtigt.