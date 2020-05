Wiesloch. (mk) Die Corona-Pandemie wird im zweiten Quartal des laufenden Jahres auch Spuren in der Bilanz des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP hinterlassen. Dies betreffe insbesondere die betriebliche Altersvorsorge, da Unternehmen Entscheidungen für neue Vorsorgekonzepte derzeit nur in sehr wenigen Fällen träfen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wiesloch mit. Betroffen sei auch die Immobilienvermittlung. Hier wirke sich zum Beispiel aus, dass geplante Notartermine aufgrund der gesetzlichen Vorgaben verschoben werden müssten. Und im Vermögensmanagement zeigten sich die negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten.

MLP hatte daher bereits Ende April seine Ziele für das Gesamtjahr nach unten korrigieren müssen. Der Finanzdienstleister erwartet für 2020 nunmehr nur noch ein operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 34 bis 42 Millionen Euro. Und dabei geht MLP von der Annahme aus, dass sich die Rahmenbedingungen ab dem dritten Quartal wieder verbessern und schrittweise normalisieren.

Ernsthafte Gefahren sieht Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg für sein Unternehmen aber nicht: "Wir sind aufgrund unserer sehr stabilen Aufstellung, unserer digitalen Infrastruktur und unserer bilanziellen Stärke in der Lage, die Belastungen gut zu meistern", sagte er. Vom eingeschlagenen Weg will sich der Finanzdienstleister deshalb nicht abbringen lassen. "An unseren bereits kommunizierten umfangreichen Investitionen im laufenden Geschäftsjahr, vor allem in unseren Hochschulbereich, aber auch in die weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, halten wir fest", sagte der Vorstandschef. Diese seien maßgeblich für die weitere Entwicklung der eigenen Wachstumstreiber. Auch an der Anfang März kommunizierten mittelfristige Planung, nach der das EBIT auf voraussichtlich 75 bis 85 Millionen Euro bis Ende 2022 steigen soll, rüttelt MLP nicht.