Schwarze Schrift, schwarze Fassade: Die Konzernzentrale von Blackrock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, in New York. Foto: Justin Lane

Von Daniel Bernock

Heidelberg/New York. Die Zahl ist für Normalsterbliche nur schwer zu begreifen. 6.400.000.000.000 US-Dollar verwaltet die amerikanische Investmentgesellschaft Blackrock - 6,44 Billionen oder 6400 Milliarden. Das ist in etwa doppelt so viel wie die jährliche Wirtschaftsleistung Deutschlands. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde der Konzern hierzulande jüngst, da der CDU-Politiker und mögliche Merkel-Nachfolger Friedrich Merz im Aufsichtsrat der deutschen Tochtergesellschaft sitzt.

Doch was macht die Firma, die ihrem Namen entsprechend in einem schwarzen Wolkenkratzer in New York sitzt? Auf der Unternehmenswebseite präsentiert sich das börsennotierte Unternehmen familiennah. Eine Mutter und ihre Tochter bei Dehnübungen, ein kleines Mädchen, das die Hand ihres Vaters hält und ein Rentnerpaar mit Sonnenbrille im Meer. Alles nur Täuschung? Von Kritikern wird das Unternehmen gerne als "heimliche Weltmacht" bezeichnet. Sowohl in den Vorstandsetagen als auch in der Politik sei Blackrock eine treibende Kraft.

Sicher ist: Blackrock hat einen großen Einfluss. Das verwaltete Kundengeld hat Blackrock in tausende Unternehmen investiert - weltweit und in der Rhein-Neckar-Region. Am Ludwigshafener Chemieriesen BASF ist Blackrock mit rund 6,6 Prozent beteiligt und damit größter Einzelaktionär. An SAP und HeidelbergCement halten die Amerikaner jeweils rund fünf Prozent der Aktien. Formell kann Blackrock damit nicht die Geschicke der Firmen lenken. Verärgern wollen weltweit agierende Konzerne ihre Großaktionäre allerdings auch nicht. Zudem hat Blackrock einen gewissen Einfluss durch die Stimmrechte der Aktien. Laut Daten der Finanzaufsicht Bafin ist Blackrock an mindestens 67 deutschen Aktiengesellschaften beteiligt. Der Aktionärsvereinigung DSW zufolge ist der US-Finanzkonzern bei 20 der 30 Dax-Unternehmen größter Einzelaktionär, bei 19 Dax-Konzernen hält er mehr als fünf Prozent der Anteile.

Friedrich Merz. Foto: dpa

Auch der eine oder andere private Kleinanleger hat Blackrock schon einen Teil des Ersparten anvertraut - bewusst oder unbewusst. Mit der Marke iShares ist das Unternehmen der weltgrößte Anbieter von sogenannten Exchange-Traded Fund (ETF), rund die Hälfte des gesamten Marktes ist in der Hand der Amerikaner. ETF bilden ganze Märkte oder Indizes ab, etwa den Dax, den Dow Jones oder die wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Welt. Und da bei dieser passiven Anlage wenig Managementarbeit anfällt, sind die laufenden Kosten bei ETF sehr gering, weshalb viele Experten und selbst Verbraucherschützer sie Anlegern für einen langfristigen Vermögensaufbau empfehlen. Blackrock profitierte die vergangenen Jahre als größter Anbieter von der steigenden Beliebtheit der ETF.

Und welche Rolle spielt Friedrich Merz bei Blackrock? Nachdem bekannt wurde, dass er Vorsitzender der Christdemokraten werden will, wurde auch seine Tätigkeit bei der Investmentfirma kritisch beäugt. Allerdings: Der CDU-Politiker ist nicht der "Strippenzieher" bei Blackrock, wie dieser Tage immer wieder zu lesen war. Merz ist Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Blackrock-Tochter "Blackrock Asset Management Deutschland AG". Das Unternehmen hat vor allem eine Aufgabe: Die verschiedenen ETF des Anbieters iShares auf dem deutschen Markt anzubieten. Der Mitarbeiterstamm hält sich in Grenzen: 16 Mitarbeiter beschäftigt die deutsche Blackrock-Tochter, die Merz über seine Position im Aufsichtsrat überwacht.

Das verwaltete Vermögen der deutschen Blackrock-Tochter lag im Geschäftsjahr 2017 laut Bundesanzeiger bei rund 46 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die MLP-Tochter Feri legt im Namen ihrer Kunden rund 34 Milliarden Euro an- und spielt damit in einer ähnlichen Liga. Die häufig genannten 150 Beschäftigten von Blackrock in Deutschland sind größtenteils bei der amerikanischen Blackrock-Mutter angestellt, unterstehen damit nicht der Aufsicht von Merz.

Umstritten sind auch die Aktivitäten von Blackrock als Leerverkäufer. Dabei leiht sich das Unternehmen Aktien einer Firma, verkauft sie, und hofft darauf, sie später günstiger wieder einkaufen zu können. Das Unternehmen wettet also auf fallende Kurse. Diese Praxis wird immer wieder diskutiert, da schon die Wette auf sinkende Kurse den Wert einer Aktie in den Keller treiben kann. Zudem macht der Leerverkäufer mit Pleiten und Krisen Kasse. Blackrock, einer der größten Leerverkäufer der Welt, wettet auch auf fallende Kurse bei der Mannheimer Südzucker AG. Rund 1,1 Prozent aller Aktien der Mannheimer hat Blackrock leerverkauft. Insgesamt hält Blackrock laut Bundesanzeiger Leerverkaufs-Positionen von 15 deutschen Unternehmen.