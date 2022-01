Von Matthias Kros

Heidelberg. Die auf gedruckte, organische Elektronik spezialisierte Heidelberger Forschungsplattform InnovationLab hat mit Recaro Automotive, einem Hersteller von Autositzen aus Stuttgart, einen wichtigen Industrie-Partner gewonnen. Geplant sei, die vom InnovationLab entwickelten Sensorfolien in die Recaro-Sitze zu integrieren, und so verschiedene neue Sicherheits- und Komfort-Funktionen zu ermöglichen. Beispiele dafür seien gerade bei der Elektronikmesse CES präsentiert worden, die vergangene Woche in Las Vegas zu Ende gegangen war. Dort war unter anderem ein von den Partnern entwickelter Autositz zu sehen, bei dem sich durch Drucksensorfolien Insassen erkennen und von anderen Objekten unterscheiden lassen. Die gewonnen Informationen könnten für Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme genutzt werden, beispielsweise für Erinnerungen, den Sicherheitsgurt anzulegen oder die Deaktivierung des Airbags, wenn ein Kindersitz erkannt wird, teilte das InnovationLab mit.

Die Heidelberger Forschungsplattform kommt damit ihrem Ziel, nicht nur eine kreative Ideenschmiede zu sein, sondern auch marktfähige Produkte zu entwickeln, einen Schritt näher: "Die Grundlagenforschung ist wichtig, aber irgendwann muss man an den Markt gehen", hatte InnovationLab-Geschäftsführer Luat Nguyen vor einiger Zeit der RNZ gesagt. "From Fab2Lab" heißt seither das von ihm ausgegebene Motto, also von der Entwicklung im Labor bis zur industriellen Fertigung.

Das InnovationLab geht auf den Gewinn des sogenannten Spitzencluster-Wettbewerbs "Organische Elektronik" im Jahr 2008 zurück, der 40 Millionen Euro an Fördergeldern in die Metropolregion brachte. Gesellschafter sind neben den Unternehmen SAP, Heidelberger Druckmaschinen und BASF auch die Universität Heidelberg und das KIT in Karlsruhe. Auf Basis der Organischen Elektronik hat das InnovationLab inzwischen Sensoren entwickelt, etwa für Druck, Temperatur, Gas oder Optik. Der Clou dabei: Die Sensoren lassen sich als funktionale Tinte auf Folie drucken. Im industriellen Maßstab passiert das bereits im Wieslocher Stammwerk von Heideldruck. "Gedruckte Sensoren können in vielen Bereichen der Automobilindustrie eingesetzt werden, allen voran Sicherheit, Komfort und neue Funktionen für den Fahrer", sagte InnovationLab-Geschäftsführer Nguyen anlässlich der CES. "Unsere leichten, flexiblen Sensoren sparen Gewicht und Platz in Fahrzeugen, und wir bieten dazu Unterstützung von der Beratung bis zur Serienproduktion."

Bei der Elektronikmesse in Las Vegas wurde außerdem eine innovative Lösung zur Batterieüberwachung vorgestellt. Gedruckte Sensorfolien seien so dünn, dass sie zwischen einzelne Batteriezellen passten und detaillierte Druck- und Temperaturdaten erfassen könnten, heißt es in der Mitteilung. "Diese Informationen auf Zellebene liefern wertvolle Einblicke in den Gesundheitszustand und die Leistung der Batterie und helfen Forschungs- und Entwicklungsteams bei der Verbesserung ihrer Batteriedesigns – auch für die Verlängerung des Fahrbereichs von Elektrofahrzeugen".

Doch nicht nur die Autoindustrie hat das InnovationLab im Fokus: Für einen Kunden aus Nordrhein-Westfalen beispielsweise werden schon heute in Wiesloch Sensoren gedruckt, mit dem die Kaudruckverteilung der Okklusion, also dem Zusammenschluss von Ober- und Unterkiefer, digital erfasst werden kann. Darüber hinaus gibt es auch gedruckte Sensoren für die Logistikbranche und den Einzelhandel, wie eine mit Sensoren ausgestattete Fußmatte für die, in Corona-Zeiten wichtige, Abstandskontrolle zwischen Personen in Geschäften.