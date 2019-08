Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Trotz einer konjunkturellen Abkühlung kann Deutschland die Situation im Griff behalten, meint Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Herr Kramer, schlechte Konjunkturnachrichten und alarmierende Zahlen aus der deutschen Industrie. Die Produktion ist so stark gesunken wie seit einer Dekade nicht mehr. Droht Deutschland eine Rezession?

Wir dürfen die Zeichen für eine konjunkturelle Abkühlung nicht ignorieren. Zwar werden in der Industrie noch viele alte Aufträge abgearbeitet, aber es fehlt an einem neuen Auftragsschub. Durch konsequentes Gegensteuern lässt sich diese Situation im Griff behalten: Bereits geplante öffentliche Investitionen beschleunigt umsetzen, ohne dass langwierige Genehmigungsverfahren die Prozesse unendlich in die Länge ziehen. Flexibilität für die Wirtschaft erhalten statt neue bürokratische Regeln festzulegen. Ich fordere daher ein Belastungsmoratorium für die deutsche Wirtschaft!

Der drohende Brexit und Handelskonflikte wie zwischen den USA und China sorgen für Unsicherheit. Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie für die deutsche Wirtschaft?

Eine weitere Eskalation des Handelskonflikts wie auch die Unsicherheiten, ob Großbritannien es auf einen No-Deal-Brexit ankommen lässt, schaden der Konjunktur - nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen Ländern. Die größten nachhaltigen Belastungen wird in Sachen Brexit aber die Volkswirtschaft Großbritanniens zu tragen haben.

Was kann die Bundesregierung tun, um die Folgen der schwächelnden Konjunktur abzumildern?

Es gehört zu kluger Vorsorge, sich für eine hoffentlich nicht eintretende Krisensituation zu wappnen. Das Instrument der erweiterten Kurzarbeit hat in der internationalen Finanzkrise vor zehn Jahren viele hunderttausende Arbeitsplätze gesichert und unsere Wirtschaft stabilisiert. Die Koalition muss jetzt die entsprechenden Beschlüsse fassen, damit im Krisenfall kein langwieriges Gesetzgebungsverfahren notwendig wird.

Sie beklagen, dass sich die Bundesregierung zu wenig um Zukunftsfragen kümmere. Was erwarten Sie konkret?

Nehmen wir die Digitalisierung, die Wirtschaft und Arbeitswelt in rasantem Tempo verändert. Wir diskutieren hier immer nur im Klein-klein: Technologischen Neuerungen stehen Datenschutzbedenken entgegen, in Zeiten von globalisierten Produktions- und Arbeitsabläufen klammern wir uns streng an unsere uralte Arbeitszeitordnung. Wettbewerber aus anderen Ländern lächeln da nur müde, während sie an unseren Unternehmen vorbeiziehen. Oder die Finanzierung unseres Sozialstaates: Hier wird ständig maßlos draufgesattelt und wie das unsere Kinder und Enkelkinder bezahlen sollen, weiß keiner. Wir müssen die Sozialabgaben auch langfristig auf 40 Prozent begrenzen.

Kürzlich haben die Metall-Arbeitgeber mit einem Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag gedroht. Wie lässt sich die Tarifbindung noch bewahren?

Tarifverträge haben viele Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber nur wenn sie die Erfordernisse der wirtschaftlichen Entwicklung realistisch widerspiegeln. Zurzeit fehlt es insbesondere für viele mittelständische Firmen an Einfachheit und Flexibilität in vielen Tarifvertragsstrukturen. Tarifvertragsparteien müssen mehr Öffnungsklauseln für Betriebe ermöglichen, sonst werden gerade Mittelständler immer weniger mit dem starren Tarifsystem zurechtkommen.