Von Matthias Kros und Alexander Sturm

Mannheim/Wiesbaden. Allem Krisengerede am Lehrstellenmarkt zum Trotz verzeichnet die IHK Rhein-Neckar in Heidelberg aktuell einen Zuwachs an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Stand Ende Juli gebe es 415 neu unterzeichnete Verträge, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr von über 10 Prozent entspreche, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Vor allem im kaufmännischen Bereich gebe es Zuwächse (plus 18 Prozent), während im gewerblich-technischen Bereich ein Minus (6 Prozent) zu verzeichnen sei. Am 1. September beginnt das neue Ausbildungsjahr.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis gab es ein Plus von 2,5 Prozent auf 767 neu abgeschlossene Verträge, im Neckar-Odenwald-Kreis ein leichtes Minus von 2,4 Prozent (331 Verträge). Insgesamt verzeichnete die IHK Rhein-Neckar in ihrem Bereich einen Rückgang von fast 7 Prozent (2540 Verträge), was hauptsächlich an der schwachen Entwicklung in Mannheim liegt (minus 18 Prozent bei 1027 neu abgeschlossenen Verträgen).

Gegen den Trend in der Corona-Krise hatte Anfang August auch das Handwerk der Region steigende Ausbildungsaktivitäten vermeldet. Zum 31. Juli verzeichnete die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald insgesamt 937 neue Ausbildungsverträge, ein Plus von über 26 Prozent. "Der Lehrstellenmarkt ist immer noch sehr von den Corona-Entwicklungen geprägt", sagte die Sprecherin der IHK Rhein-Neckar. "Aber Branchen mit Perspektive stellen wieder vermehrt Auszubildende ein". Das werde vor allem im Handel deutlich. Auch im Verkehrs- und Transportgewerbe und bei den Industriekaufleuten habe man einen spürbaren Zuwachs erzielt. "Und im Hotel- und Gaststättengewerbe hingegen konnte der massive Rückgang nahezu gestoppt werden", so die Sprecherin. In der Metall- und Elektrotechnik stagnierten die Ausbildungsverhältnisse auf dem Vorjahresniveau, sagte die Sprecherin schließlich. "Hier dürfte weniger Corona den Ausschlag gegeben haben als vielmehr der Strukturwandel in der Automobilindustrie vom Verbrenner zum Elektroantrieb und die wohl noch länger andauernde Störung der Lieferketten mit der daraus resultierende Unsicherheit."

Deutschlandweit hat die Corona-Pandemie tiefe Spuren am Ausbildungsmarkt hinterlassen. Die Wirtschaftskrise und lange Lockdowns führten 2020 zu einem historischen Rückgang bei der Zahl neuer Ausbildungsverträge. Vor allem in von den Corona-Maßnahmen hart getroffenen Branchen wie der Gastronomie und dem Tourismus fiel die Zahl der Azubis um Tausende, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.

"Die Zahl der Neuverträge befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Noch nie seit Beginn der Statistik vor über 40 Jahren hat es in einem Jahr weniger als 500.000 neue Azubis gegeben", berichtete Rotraud Kellers vom Statistischen Bundesamt.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bekräftigte angesichts der gesunkenen Zahlen seine Forderung nach einer Ausbildungsgarantie. "Es zerreißt unsere Gesellschaft, wenn mehr als zwei Millionen junge Menschen keine Ausbildung finden und gleichzeitig Betriebe über unbesetzte Ausbildungsplätze klagen", sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Eine Ausbildungsgarantie nach dem Vorbild Österreichs sei für einen neuen Koalitionsvertrag ein Muss. In Österreich wird allen Jugendlichen, die keine Lehrstelle in einem Betrieb finden, ein außerbetrieblicher Ausbildungsplatz zugesichert.

Der Ausbildungsmarkt ist seit längerem ein Sorgenkind der Bundesagentur für Arbeit (BA) – auch im Jahr zwei der Corona-Krise. Junge Menschen und Betriebe finden nur schwer zusammen. Hauptsächlich wegen ausgefallener Praktika und eingeschränkter persönlicher Kontakte habe es während der Corona-Krise einen starken Rückgang der Bewerber gegeben, sagte BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele.