Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. "Es gibt wahrlich keinen Grund zur Panik, aber die ein oder andere Sorgenfalte wird in der regionalen Wirtschaft sichtbar", erklärt Tibor Müller, Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz. Aber trotz Brexit, USA-China-Konflikt, Trumpscher Abschottungspolitik und Russland-Sanktionen erweist sich die Wirtschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) als robust.

Das zeigt sich im sogenannten Konjunkturklima-Index, der die Einschätzung der befragten Unternehmen zu ihrer gegenwärtigen Lage und zu ihren Erwartungen für die nächsten zwölf Monate wiedergibt. Mit 124 Punkten liegt er leicht unter dem Wert der Herbstumfrage. Der Rückgang ist allerdings angesichts der schwierigen politischen Rahmenbedingungen eher als Ausdruck der Stärke der regionalen Wirtschaft zu deuten.

Positiv wirkt sich auf die Wirtschaft die gerade verlängerte Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank aus, aber auch eine ungebrochene Kauflaune der Menschen im Inland. Die Arbeitsmarktlage ist stabil und die Kaufkraft der Menschen nach den jüngsten Tarifabschlüssen gewachsen. Auch die Liquidität der Unternehmen ist gut, was weiter zu geplanten Investitionen führt, die ebenfalls das Konsumklima befördern.

Dreimal im Jahr erheben die vier IHK der Region eine Konjunkturumfrage. Im zeitigen Frühjahr wird die Befragung von 3300 ausgewählten Unternehmen gemeinsam in vier IHK der MRN durchgeführt. Die IHK Rhein-Neckar, die IHK-Pfalz, die IHK Darmstadt und die IHK Rheinhessen beteiligen sich mit Befragungen von Unternehmen, die innerhalb der MRN angesiedelt sind. Bei der IHK Darmstadt ist das vor allem der Bereich Bergstraße, bei der IHK Rheinhessen nur ein kleiner Teil ihres gesamten Bezirks rund um Worms.

48 Prozent der Firmen in der MRN bezeichnen ihre wirtschaftliche Lage als gut, nur neun Prozent als schlecht. 23 Prozent rechnen mit einer guten Entwicklung, nur 14 Prozent glauben, dass sich die Situation negativ entwickelt. Als größtes Risiko wird der Fachkräftemangel genannt. "Die Häufigkeit der Nennung dieses Problems wächst kontinuierlich und hat inzwischen alle Branchen erfasst", so Müller.

Von allen handelspolitischen Risiken spielt der Brexit die mit Abstand wichtigste Rolle. Immerhin ist Großbritannien aktuell der fünftwichtigste Handelspartner in Rheinland-Pfalz und der sechswichtigste in Baden-Württemberg. Auffällig sei, dass sich Irland inzwischen an die dritte Stelle geschoben hat. Möglicherweise legen viele Firmen in Irland Lager an, um nach einem Brexit über die "Back-Stop"-Regelung zwischen Irland und Nordirland ihre Waren nach Großbritannien liefern zu können.

Der Brexit könnte vor allem den Export treffen. "Wenn der Export schwächelt, dann bekommt Deutschland einen Schnupfen und die Metropolregion eine ausgewachsene Grippe", meint Müller. Immerhin liegt die Exportquote im Bezirk der IHK Rhein-Neckar bei 60,9 Prozent, in der Pfalz sogar bei 68,5 Prozent. In Gesamtdeutschland liegt der Exportanteil bei 37,6 Prozent. Vergleicht man die von den vier IHK erhobenen Zahlen miteinander so zeigt sich, dass die Firmen im Bezirk der IHK Rhein-Neckar leicht besser abschneiden als die der anderen IHK-Bereiche.