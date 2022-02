Von Barbara Klauß

Walldorf. Die Heidelberger Biotech-Holding Dievini von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp will das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac weiterhin unterstützen. Das teilte die Holding am Dienstag mit. Dievini und nahestehende Personen bekräftigten ihre starke Unterstützung als Aktionäre von Curevac und planten keine Verkäufe mehr über den Markt, hieß es weiter. "Wir sind seit 2005 in CureVac investiert und glauben fest an das Potenzial des Unternehmens und an die Zukunft seiner mRNA-Technologie", sagte Hopp laut Mitteilung. "Wir unterstützen weiterhin die Strategie und das Team von CureVac, das zusammen mit seinen Partnern hart daran arbeitet, Patienten mit Infektionskrankheiten oder Krebserkrankungen neue Behandlungsmöglichkeiten zu bieten."

Man plane nicht mehr, einen Teil der CureVac-Stammaktien über den Markt zu verkaufen, gaben Dievini, die DH-LT-Investments GmbH und Dietmar Hopp sowie die Geschäftsführer von Dievini bekannt. Am Dienstag sei eine Erklärung bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht worden, in der auf die Änderung hingewiesen worden sei. Zudem hätten die Beteiligten erklärt, dass sie gleichwohl weitere private Übertragungen untereinander in Erwägung ziehen.

Im Januar hatte die Holding mitgeteilt, der Bund, der nach dem Einstieg der Staatsbank KfW im Sommer 2020 mit 300 Millionen Euro rund 16 Prozent der Anteile an Curevac hält, und Dievini würden ihre Beteiligungen an dem Unternehmen "anpassen". Dievini hält aktuell eigenen Angaben zufolge etwa 41 Prozent der Aktien an Curevac.

Hintergrund der Anpassung ist der Umbau der Heidelberger Biotech-Holding, die SAP-Mitgründer Hopp vollständig in seine Familie einbringen will. So sollen einer Sprecherin zufolge künftig neben Dietmar Hopp nur noch Mitglieder seiner Familie an der Holding beteiligt sein. Mit dem Schritt bereite Hopp, der 81 Jahre alt ist, sein Erbe vor, hieß es. Die drei Dievini-Geschäftsführer – Friedrich von Bohlen, Christof Hettich und Mathias Hothum – geben ihre Anteile ab und erhalten dafür unter anderem Aktien der Dievini-Beteiligung Curevac. Die Geschäftsführer setzten ihre Tätigkeit aber unverändert fort. Aktuell ist die Holding an neun Biotechnologiefirmen beteiligt, nicht immer als Mehrheitsaktionär.

Laut Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC behielt sich Hopp im Januar das Recht vor, bis Mitte August Curevac-Aktien für bis zu 450 Millionen Euro zu verkaufen. Zuvor waren es maximal 250 Millionen Euro gewesen. Tatsächlich wolle Hopp aber nur so viele Curevac-Aktien verkaufen, dass er damit den Umbau von Dievini zu einer reinen Familien-Holding finanzieren könne, hieß damals weiter. Darüber hinaus hätten weder Dievini noch die KfW Pläne, sich von Anteilsscheinen des Tübinger Unternehmens zu trennen.

Wenige Tage nach der Mitteilung wurde bekannt, dass die langjährige Technologie-Chefin und Vorstandsmitglied Mariola Fotin-Mleczek die Firma Ende Januar verlassen werde. In der Folge fiel der Aktienkurs des an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq gelisteten Unternehmens, der zuvor schon deutlich unter Druck geraten war, auf ein neues Rekordtief.

Lange Zeit hatten die Tübinger als Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gegolten. Im Sommer vergangenen Jahres erlitt das Unternehmen aber einen herben Rückschlag, weil das Vakzin nicht wie erhofft wirkte. Die Aktie brach allein in den vergangenen sechs Monaten um gut 75 Prozent ein.

Die Mitteilung vom Dienstag, in der die Investoren dem Biotech-Unternehmen ihre Unterstützung zusicherten, kam an der Börse jedoch sehr gut an: Bis zum Abend legte der Kurs um gut 7 Prozent auf rund 15 Euro zu.

Nach dem Rückschlag mit dem Corona-Impfstoff plant die Firma nun mit ihrem britischen Partner GlaxoSmithKline (GSK) eine "Vorreiterrolle" bei der Entwicklung eines Impfstoffs der zweiten Generation einzunehmen. Zudem will man gemeinsam weitere mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Infektionskrankheiten entwickeln.