Ladenburg. (mk) Die Biotechnologiefirma Heidelberg Pharma mit Sitz in Ladenburg, die SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp gehört, macht im laufenden Jahr höhere Verluste als angenommen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Vor Zinsen und Steuern erwarte man mittlerweile einen Verlust zwischen 16 und 19 Millionen Euro, bisher erwartete man nur ein Minus zwischen 11 und 15 Millionen Euro.

Infolgedessen werde auch der Finanzmittelbedarf der Gesellschaft 2020 höher als bisher prognostiziert ausfallen, teilte Heidelberg Pharma weiter mit und nennt nun einen Betrag zwischen 18 Millionen Euro und 20 Millionen Euro nach vorher 11 Millionen Euro bis 15 Millionen Euro. Man sehe sich dennoch weiterhin bis Mitte 2021 durchfinanziert, so das Biotech-Unternehmen mit Blick auf die Finanzierungszusage der Hauptaktionärin Dievini Hopp Biotech Holding, die auch größte Aktionärin der Tübinger Curevac ist, die an einem Corona-Impfstoff forscht. Die Heidelberg Pharma AG (früher Wilex AG mit Sitz in München) arbeitet nach eigenen Angaben daran, einen nach eigenen Angaben "völlig neuen Behandlungsansatz für die Krebstherapie zu entwickeln".